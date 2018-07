Lucrãrile pictorilor invitati la Tabãra de Creatie Bârlad, vernisate

Dupã exact o sãptãmanã de la debut, cei nouã pictori care au dat curs invitatiei de a participa la prima editie a Taberei de Creatie-Picturã, ce s-a desfãsurat la Barlad panã ieri, 29 iulie, au luat parte, vineri, la vernisajul lucrãrilor pe care le-au realizat in cadrul actiunii. Au rãspuns prezent apelului organizatorilor nouã pictori consacrati, membri ai Uniunii Artistilor Plastici din Romania, care, in decursul timpului, au initiat si au participat la numeroase expozitii personale si de grup, in tarã si in strãinãtate. Cei nouã profesionisti in creatiile lor, care au abordat si abordeazã tehnici si tematici diferite, dar sunt uniti de talent, si-au prezentat, vineri, cele 19 picturi realizate in cadrul Taberei. Astfel, Liviu Suhar, Florin Morun, Dumitru Macovei, Carmen Poenaru, Letitia Oprisan, Ioan Oratie, Stefan Pelmus, Costin Neamtu si Corneliu Vasilescu au avut libertatea de a aborda orice subiect, motiv pentru Muzeul ‘Vasile Parvan’ din Barlad de a organiza expozitii temporare cu lucrãrile participantilor la Tabãrã. Pentru ‘inspiratie’, dar si pentru a se mai deconecta, artistii au vizitat locuri pitoresti din zonã, avand astfel posibilitatea sã se intalneascã si sã cunoascã mai bine oamenii si frumusetile din Barlad si din zona de sud a judetului Vaslui. ‘Ne-am dori ca aceastã initiativã sã se transforme intr-o permanentã, astfel incat Barladul si barlãdenii sã fie tot mai bine conectati la actul de culturã oferit de artisti importanti ai tãrii. Ne gandim chiar sã extindem tabãra si spre sfera sculpturii, intrucat mai sunt incã foarte multe de vãzut din rezultatele talentului pictorilor si sculptorilor pe care ii produce neintrerupt acest popor. Eu vreau sã ii felicit sincer pe toti cei nouã artisti pentru operele realizate si sã le multumesc pentru cã au rãspuns afirmativ invitatiei noastre, dandu-ne astfel posibilitatea sã le cunoastem mai bine creatiile artistice’, a declarat primarul Dumitru Boros. Desi, ieri, 29 iulie, artistii invitati au incheiat activitatea de la Barlad, acestia au promis cã isi vor face mereu timp sã revinã si la alte actiuni similare, ‘langã oameni si intr-un oras in care s-au simtit mai mult decat foarte bine’. De mentionat cã activitatea, care este prilejuitã de manifestãrile dedicate Anului Centenar al Marii Uniri, s-a desfãsurat sub egida Muzeului ‘Vasile Parvan’, a Primãriei si Consiliului Local Barlad si a Consiliului Judetean Vaslui.