LMK Vaslui, «Codreanu» Bârlad si «Cuza-Vodã» Husi, în Top 100 cele mai bune licee din tarã

miercuri, iulie 11, 2018, 3:00

Doar trei licee din judet se regãsesc în primele o sutã de unitãti liceale din tarã în topul celor mai bune în functie de promovabilitatea la Bacalaureat.

Odatã cu afisarea rezulta telor finale la examenul de Bacala u re – at, site-ul www.admitereliceu.ro, care alcãtuieste anual Top 100 al celor mai bune licee din tarã, a realizat clasamentul pe anul 2018. Dacã, in 2017, numai douã licee din judet figurau intre primele o sutã de licee la nivel national, acum, in top sunt prezente trei unitãti liceale din judetul Vaslui. Primul este Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, clasat pe locul 42 la nivel national, cu o promovabilitate de 98,08% la Baclaureatul 2018 si cu cea mai micã medie la examen de 8,72 (scor total – 9,58). Spre com – paratie, in 2017, liceul vasluian figura pe locul 99 in acelasi top, iar in 2016 era pe locul 114. Urmãtorul liceu clasat in Top 100 este Colegiul National ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ Barlad. Acesta se aflã abia pe locul 62 la nivel national in functie de rezultatele la Bac, respectiv o promovabilitate de 97,45% si cea mai micã medie de 8,56 (scor total – 9,46). Desi se aflã in cea de-a doua jumãtate a clasamentului national, fatã de anul trecut, cand se situa abia pe locul 92, ‘Codreanu’ a urcat 30 de pozitii, iar fatã de 2016, cand era pe locul 89, acum a urcat 27 de pozitii. Nu in ultimul rand, in acest an, in Top 100 a urcat si Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi, care figureazã pe locul 93. Aici, la Bacul 2018 s-a inregistrat o promovabilitate de 96,92% si cea mai micã medie de 8,26 (scor total – 9,27). În 2017, liceul din Husi se afla pe locul 115, iar in 2016 abia pe locul 174 la nivel national. De mentionat cã, la nivelul judetului, cele trei licee se situeazã in aceeasi ordine, pe primele trei pozitii.