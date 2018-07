Liga de Est participã la un stagiu în Polonia

marți, iulie 10, 2018, 3:00

Clubul Liga de Est Vaslui participã la Central Taekwon-Do Summer Camp, BIALA PODLASKA, în perioada 6 – 16 iulie 2018, din Polonia, cu o delegatie formatã din 9 persoane (7 sportivi, 2 antrenori) – Laura Munteanu, Matei Alexandru, Dragos Florea, George Surugiu, Alin Mosulet, Dragos Chiriac, Sebastian Bârleanu, Cristian Popa, Mihai Hondru.

La acest Stagiu participã un numãr de 150 sportivi din 8 tãri, Letonia, Lituania, Rusia, Bielorusia, Polonia, Belgia, Cipru si Romania, care se vor antrena timp de 10 zile cu antrenorii lotului national al Poloniei, Master Jerzy Jedut 8 dan, Master Tadeusz Loboda 8 dan, Master Jaroslaw Suska 7 dan, Robert Jasinski 4 dan, Andrej Kozlowski 2 dan. Participarea la aceastã activitate sportivã face parte dintr-un proiect de finantare de cãtre Primãria Municipiului Vaslui pentru anul 2018, impreunã cu participarea la Stagiul National de la Eforie Nord din luna august, pentru pregãtirea sportivilor din cadrul clubului care au fost selectati in vederea participãrii la Cupa Europei pentru juniori si seniori de Taekwon-do ITF ce se va desfãsura in luna octombrie la Sibiu. ‘Multumim Primãriei si Consi liului Local Vaslui, Federatiei Romane de Taekwon-do ITF, Liceului Emil Racovitã Vaslui, pãrintilor pentru sprijinul acordat in organizare si pentru sustinerea tinerilor practicanti de taekwon-do, arbitrilor si tuturor celor implicati in aceastã activiate sportivã!’, a spus Mihai Hondru, presedintele CS Liga de Est Vaslui si antrenor federal.