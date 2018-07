Liceele vasluiene, la mare cãutare printre elevii din alte judete

miercuri, iulie 11, 2018, 3:00

Rezultatele foarte bune din ultimii ani, atât la Bacalaureat, cât si la concursurile si olimpiadele scolare, au fãcut liceele vasluiene din ce în ce mai atractive pentru absolventi de gimnaziu din alte judete. Unii elevi «stranieri» au optat pentru licee de renume, Colegiul National «Gh. Rosca Codreanu» sau Liceul Teoretic «Mihai Eminescu» din Bârlad, ori liceele vasluiene «Emil Racovitã» si «Mihail Kogãlniceanu», însã nici liceele tehnologice din Negresti, Vladia ori Puiesti nu au fost ocolite. În acelasi timp, doar 52 de vasluieni au plecat la licee din alte judete din zona Moldovei, cei mai multi alegând Iasiul.

Nu mai putin de 66 de absolventi de gimnaziu de la scoli din judetele Iasi, Bacãu, Neamt, Galati ori Vrancea, cu medii de admitere intre 9,09 si 3,14, au optat sã-si continue studiile liceale la unitãti de invãtãmant vasluiene. Cea mai indepãrtatã astfel elevã provine din Brãila si a optat pentru Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’, reusind, cu o medie de admitere de 7,26, sã obtinã repartizarea la sectia de filologie. În functie de zona de provenientã, cei mai multi elevi ‘stranieri’ au optat pentru liceele barlãdene ‘Mihai Eminescu’, ‘Alexandru Ioan Cuza’ si ‘Petru Rares’ ori Liceul tehnologic ‘Nicolae Iorga’ din Negresti, nefiind ocolite nici liceele tehnologice din Puiesti sau Vladia. Cei cu medii mai mari s-au orientat cãtre cele mai bune specialitãti, matematicã informaticã, Stiinte sociale sau Stiinte ale naturii ori filologie de la licee de renume, Colegiul National ‘Gh. Rosca Codreanu’ Barlad sau Liceele Teoretice ‘Emil Racovitã’ si ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui. Doar douã eleve din Bãlãsesti, judetul Galati, au ales gresit liceul pe care doreau sã-l frecventeze in noul an scolar, mediile de admitere, 6,50 si respectiv 4,63, nefiind indeajuns de mari la repartizarea computerizatã. Trebuie spus cã, din punctul de vedere a numãrului de elevi proveniti din alte zone, judetul Vaslui este pe locul 4 in Moldova, dupã Iasi, Bacãu si Neamt, si inaiantea unor judete cu centre universitare cum ar fi Galatiul sau Suceava. În acelasi timp, la licee din alte judete din zona Moldovei au fost preferate, fie datoritã renumelui, fie a distantei mai mici fatã de casã, de 52 de absolventi de gimnaziu vasluieni. Cei mai multi dintre acestia, 33 de absolventi, intre care si Paula Banca Dobandã, una dintre cei sapte vasluieni cu media 10 la Evaluarea Nationalã, au ales institutii de invãtãmant preuniversitar din judetul Iasi.