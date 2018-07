Liberalii acuzã: s-a votat un Centru de Excelentã fãrã norme didactice si elevi!

Înfiintarea Centrului Judetean de Excelentã a provocat noi dispune între consilierii opozitiei si majoritatea din CL Vaslui. Liberalii au precizat cã sunt de acord cu implementarea mãsurii, însã s-au manifestat împotriva continutului proiectului de hotãrâre. Acestia au arãtat cã o astfel de structurã scolarã poate fi aprobatã doar cunoscându-se normele didactice si numãrul de copii care vor fi înscrisi în unitate. Consilierii liberali au concluzionat cã, în lipsa acestor date, s-a votat «doar un nume si o adresã».

Liberalii din Consiliul Local (CL) Vaslui au contestat in sedinta de plen de la sfarsitul sãptãmanii trecute, modul in care s-a aprobat infiintarea Centrului Judetean de Excelentã. Liberalii au precizat cã nu sunt impotriva acestei initiative, insã s-au arãtat nemultumiti de continutul proiectului de hotãrare supus la vot. Sorin Radu, consilier PNL, a precizat cã, potrivit legislatiei in vigoare, aprobarea unei astfel de structuri scolare se poate face doar cu toate elementele necesarea desfãsurãrii unei astfel de activitãti. ìLipsesc o serie de date referitoare la centrul de excelentã. Noi nu suntem impotriva proiectului, dar ar trebui prezentate normele didactice, numãrul maxim de copii care vor fi inscrisi in aceastã structurã. Noi acum stabilim doar un nume si o adresã. Legea cere sã fie introduse si aceste date. În baza acestora, noi am fi luat o hotãrare corectã. Repet, nu suntem impotriva acestei mãsuri, dar ar trebuie sã stim ce votãm, pentru cã toate cheltuielile de la acest centru vor fi in sarcina CL Vasluiî, a spus Sorin Radu.

Cine finanteaza centrul?!

Zoica Popescu, consilier PSD, i-a rãspuns liberalului cã Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui va face o adresã cãtre Ministerul Educatiei in ceea ce priveste bugetul noii structuri de invãtãmant. Ulterior, in functie de rãspuns, se va face o adresã cãtre CL Vaslui pentru acordarea sumele necesare. Sorin Radu a replicat, precizand cã in proiectul de hotãrare nu este specificat faptul cã ministerul va fiinanta viitorul centru de exce – lentã. ‘Organigrama se aprobã de ISJ Vaslui si se finanteazã si din veniturile CL-ului, si din spon – sorizãri. Cand aprobãm structura, trebuie sã o facem cu cifre, sã aprobãm si normele, si numãrul de copii. În acest fel, va trebui sã dãm o altã hotãrare’, a explicat Sorin Radu. Viceprimarul municipiului Vaslui, Dragos Cazacu, a intervenit si a precizat cã proiectul este solicitat de cãtre Ministerul Educatiei, iar in viitor se va interveni pentru completarea hotãrarii.

Structura pentru elevii de succes

În luna aprilie 2018, Ministerul Educatiei a emis un ordin de infiintare la Vaslui a unui Centru Judetean de Excelentã, destinat sprijinirii elevilor capabili de performante inalte. Centrul va functiona in aceeasi clãdire cu ISJ Vaslui, institutie care va furniza si specialistii ce se vor ocupa de cei mai buni elevi incepand din viitorul an scolar. ‘Menirea acestui centru este de a sustine si a stimula elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile nationale si internationale, de a selecta, pregãti si promova noi elevi capabili in vederea obtinerii de performante la diferite discipline si de a se adapta la noile cerinte ale pietei muncii. Activitatea centrului va consta si in elaborarea si aplicarea de politici si strategii pentru selectia, pregãtirea si motivarea elevilor capabili de performante, precum si a cadrelor didactice’, se aratã in expunerea de motive la proiectul de hotãrare. Centrul de Excelentã va functiona cu perso – nalitate juridicã proprie, iar activitatea acestei institutii va fi finantatã din veniturile proprii ale Primãriei Vaslui, precum si din sponsorizãri si donatii. Noul centru nu va fi singurul de acest gen care va functiona la Vaslui. La inceputul acestui an, Ministerul Educatiei anunta selectarea Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ pentru a gãzdui un Centru de Excelentã in Tehnologia Informatiilor (CETI). Unitatea va fi dotatã cu un laborator IT cu 26 de calculatoare si o tablã interactivã, laborator unde vor fi organizate programe deschise de minim 10 ore/sãptãmanã adresate copiilor din comunitate interesati sã participe la astfel de activitãti.