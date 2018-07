La Osesti s-a dansat în ploaie

marți, iulie 10, 2018, 3:00

Localnicii din Osesti nu s-au speriat de stropii de ploaie si sau bucurat din plin de o nouã editie a Zilei Comunei.

În acest an, Primãria si primarul Didi Alexandroae au tinut sã ofere o sãrbãtoare pe cinste localnicilor, dar nu numai, mai ales cã s-au adunat zece editii neintrerupte de cand se organizeazã evenimentul. În plus, edilul a tinut sã dedice editia a zecea, simbolic, si Centenarului Marii Uniri. Primarul Didi Alexandroae a tinut sã reaminteascã legenda comunei Osesti, comunitate strans legatã de perso nalitatea domnitorului Stefan cel Mare. Legenda spune cã, atunci cand s-a indreptat spre Vaslui, la Bãtãlia de la Podul Înalt, marele Stefan a poposit la Osesti. De aceea, ziua comunei este legatã de comemorarea marelui voievod. ßSãrbãtoarea a devenit o traditie, fiind organizatã de zece ani. Într-o legendã a timpului s-a spus cã vestitul domnitor al Moldovei, Stefan cel Mare, dupã celebra bãtãlie de la Vaslui, ar fi trecut prin comunitatea noastrã, iar un vizitiu de-al lui ar fi pierdut o sea, care a devenit denumirea Osestiului de astãzi. El a intrebat mai multã lume dacã n-au gãsit o sea. Acestia au dus vestea cã Stefan a pierdut o sea, astfel cã localnicii s-au gandit cã ar fi bine sã punã denumirea Osea localitãtii abia infiripate, care mai tarziu a devenit Osãiesti, iar din prin anii 1800 devine Osesti. Documente scrise in acest sens nu am gãsit, dar, prin viu grai, aceastã istorisire frumoasã a fost transmi sã, din generatie in generatie, panã astãzi’, a spus Didi Alexandroae, primarul comunei Osesti. Numerosii solistii invitati au sustinut un spectacol mult apreciat de cei prezenti. Startul a fost dat de ansamblul de dansuri Pãduretul, ce apartine de Cãminul Cultural Osesti, cap de afis fiind Margareta Clipa. ßAlãturi de noi s-au mai aflat Sorin Filip, conducãtorul Ansamblului Artistic ßCiprian Porumbescu’, de la Suceava, Nicu Matã, din Moldova, Lili Ciortan, Lãcrãmioara Darlea, Teodora Panainte, Raluca Andronache si Nadia Duluman, care au bucurat prin cantecele interpretate intreaga asistentã, formandu-se adevãrate hore. Toti au fost rãsplãtiti cu aplauze si aprecieri. Consider cã a fost o sãrbãtoare frumoasã, unde localnicii au petrecut cu bun simt’, a conchis primarul comunei Osesti, Didi Alexandroae.