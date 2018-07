Judetul Vaslui, peste media nationalã!

marți, iulie 10, 2018, 3:00

Urmare a rezolvãrii contestatiilor depuse de elevii nemultumiti de notele initiale primite la Bacalaureat, procentul de promovabilitate în judetul Vaslui a crescut cu 2,43%, ajungând cu 0,15% peste media nationalã, 69,70%. Urmare a rezolvãrii contestatiilor, nu mai putin de 62 de candidati au fost declarati admisi, urcând numãrul celor care au trecut BAC-ul la 1.786, din totalul de 2.869 de absolventi de liceu înscrisi la examen. Dacã cele mai multe note au crescut la recorectare cu 0,5 pânã la 1,00 puncte, au fost si cazuri în care diferenta a fost mult mai mare, chiar de 2,40 puncte!

Sesiunea de varã a Bacalaureatului 2018 a luat sfarsit, dupã publicarea rezultatelor finale inre – sgistrate dupã rezolvarea contestatiilor. Conform statisticilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ), procentul de promovabilitate inregistrat in judetul Vaslui, 69,85%, desi mai mic ca anul trecut, se situeazã si in acest an peste media nationalã, 69,70%. Acest lucru se intamplã pentru cã in urma rezolvãrii celor 930 de contestatii depuse, alti 62 de vasluieni au fost declarati reusiti, dupã ce media lor a depãsit pragul minim de 6,00. În total, la aceastã sesiune a Bacalaureatului, 1.786 de candidati din totalul celor 2.869 inscrisi au trecut examenul, aproape un sfert dintre ei, 400, avand rezultate foarte bune, cu medii peste 9,00, la care se adaugã extraordinarul 10 pe linie inregistrat de Andreea Georgiana Popa, de la Liceul teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui. Printre cei mai ghinionisti sunt 14 absolventi care, in ciuda faptului cã contestatiile lor au fost rezolvate pozitiv, le-au mai lipsit totusi panã la o zecime, in cazul a patru dintre ei doar 3 sutimi, panã la pragul mediei 6.00! Din totalul contestatiilor depuse, cele mai multe note au fost modificate cu 0,5 panã la 1 punct. Au fost insã si cresteri semnificative, in special la proba de limba si literatura romanã, acolo unde s-a inregistrat si cea mai mare diferentã, nu mai putin de 2,40 puncte! Este cazul unui elev de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi, a cãrui notã a crescut dupã contestatii la 7,60, nota initialã fiind 5,20. O elevã de la Liceul ‘Emil Racovitã’ Vaslui a fost notatã cu 8, dupã ce nota initialã a fost de 6,1, in timp ce un lucrarea unui candidat de la Colegiul National ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ Barlad, notatã initial cu 6,40, a fost reevaluatã la 8,25. Conform statisticilor ISJ Vaslui, numãrul elevilor cu medii de peste 6 a crescut cu mai bine de douã procente, ajungand la 69,85%, de la 67,42% inregistrat initial. Numãrul mediilor de peste 8 a scãzut cu 16, iar al celor cu peste 7 a crescut cu 7. A crescut si numãrul mediilor peste 9, in cazul a 28 de elevi, fiind acordate chiar si mai multe note de 10 unor lucrãri care, initial, nu primiserã punctajul maxim. Cat priveste pe cei 634 de liceeni care au picat Bac-ul, dintre care 135 de candidati cu medii intre 5,00 si 5,99, dar si cei 312 absenti, ori elevii de clasa a XII-a care-si vor rezolva situatia scolarã, mai au o nouã sansã sã promoveze acest examen, in sesiunea de toamnã. Înscrierea la cea de-a doua sesiune se face in perioada 10 – 13 iulie, pentru absolventi, si pe 27 iulie, pentru cei care au promovat examenele de corigente, iar probele scrise vor debuta pe 20 august.