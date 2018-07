Judecata ucigasilor din Stioborãni se apropie

Chiar dacã judecãtorii au constatat legalitatea tuturor actelor fãcute de procurori în dosarul celor doi criminali din Stioborãni care si-au omorât prietenul si i-au ascuns trupul sub banca din statia de autobuz din sat, demararea procesului a fost putin amânatã. Motivul este faptul cã judecãtorii au exclus din dosar primele declaratii ale acuzatilor, cele date în calitate de martor, înainte de a fi pusi oficial sub acuzare.

Într-o dimineatã de la sfarsitul lunii martie, un grup de elevi din Stioborãni, comuna Solesti, care mergeau spre scoalã au fãcut o descoperire macabrã: trupul unui bãrbat zãcea fãrã viatã sub banca din statia de autobuz (foto). Victima, in varstã de 42 de ani, era din sat, tatãl a doi copii de varsta celor care i-au gãsit trupul, si urma sã plece la muncã in strãinãtate, unde avea contract. Bãrbatul prezenta mai multe lovituri la nivelul fetei, astfel cã, imediat, politistii si procurorii au demarat o anchetã pentru stabilirea conditiilor in care victima si-a pierdut viata. Medicul legist chemat la fata locului nu a putut determina pe loc cauza mortii, astfel cã trupul a fost transportat la Serviciul de Medicinã Legalã in vederea efectuãrii necropsiei. Panã la primirea rezultatului, politistii au continuat ancheta, intocmind chiar si un cerc de posibili vinovati, astfel cã, dupã verdictul medicului legist de moarte violentã, au putut trece la retinerea suspectilor, Gheorghe Bujor si Constantin Besa, prieteni cu victima. Cei trei petrecuserã la barul din sat si au plecat impreunã, insã, pe drum, intre ei a izbucnit o ceartã. Victima a primit o loviturã in plinã figurã si s-a prãbusit la pãmant, moment in care ‘prietenii’ au tãbãrat pe el. Dupã ce au obosit sã-i administreze lovituri cu pumnii si picioarele, cei doi au constatat cã victima a decedat, astfel cã au ascuns trupul sub banca din statia de autobuz. Cei doi au fost arestati preventiv pentru comiterea infractiunii de omor, faptã care poate fi pedepsitã cu 10 – 20 de ani de inchisoare. Zilele trecute, procurorii au finalizat rechizitoriul si au transmis actele de sesizare a instantei cãtre Tribunalul Vaslui. Dupã ce au constatat legalitatea sesizãrii instantei si a actelor de urmãrire penalã, judecãtorii au decis sã excludã din dosar primele declaratii ale celor cei doi acuzati, date in calitate de martor. În consecintã, au cerut Parchetului de pe langã Tribunalul Vaslui sã comunice, in termen de cinci zile, dacã se mentine dispozitia de trimitere in judecatã sau se solicitã restituirea cauzei pentru completarea dosarului. Indiferent care va fi alegerea procurorilor, un lucru este sigur: procesul criminalilor din Stioborãni este pe cale sã inceapã.