Ionut Balaban, al cincilea rugbist bârlãdean la CSM Stiinta Baia Mare

Din aceastã sãptãmanã, vicecampioana Romaniei la rugby, echipa CSM Stiinta Baia Mare, beneficiazã de serviciile incã unui jucãtor barlãdean. Este vorba despre sportivul Ionut Balaban, in varstã de 22 de ani, care in ultimii patru ani a activat ca jucãtor pe centru tot la o echipã din Super LigãCS Dinamo Bucuresti. Transferul acestuia a avut loc cu doar o lunã inainte de debutul sezonului competitional 2018-2019, programat pentru 11 august, cand se vor juca meciurile din Cupa Regelui. Ionut Balaban (1,82 m si 80 kg), in prezent student la Universitatea Ecologicã BucurestiFacultatea de Educatie Fizicã si Sport, a inceput rugby-ul la varsta de 14 ani, fiind legitimat la Clubul Sportiv Scolar Barlad, unde i-a avut ca antrenori printre altii pe profesorii Ioan Harnagea si Ciprian Popa. Cativa ani mai tarziu, a fost legitimat si la echipa de seniori a Barladului, iar din 2014 a fost transferat la Dinamo Bucuresti, unde a jucat panã acum. La CSM Stiinta Baia Mare, sportivul va fi coleg de echipã cu alti patru barlãdeni, toti fosti ßabsolventi’ ai Centrului National Olimpic de Pregãtire a Juniorilor pentru Rugby in 7 din Barlad. Este vorba despre flankerul Cristi Marian Chiricã (1,91 m si 112 kg), in varstã de 21 de ani, fundasul Alexandru Bucur (1,83 m si 92 kg), in varstã de 24 de ani, mijlocasul la grãmadã Alexandru Tiglã (1,75 m si 82 kg), de 25 de ani, si jucãtorul de linia a II-a Vlad Visan (1,95 m si 110 kg), de nici 19 ani.