Întrebare obligatorie: (mai) stim sã colectãm selectiv?!

Depozitul ecologic de la Rosiesti a intrat, din aceastã sãptãmânã, în functiune, ãnsã deschiderea gropii este doar un pas în cadrul implementãrii sistemului integrat de management al deseurilor. Ãn cursul acestei sãptãmâni au fost receptionate si cele patru statii de transfer, care vor fi preluate de SC Romprest Energy SRL Bucuresti, firma care gestioneazã depozitul. De la 1 august, vor intra în activitatea de colectare si transport si operatorii de zonã. Pentru succesul proiectului, este foarte importantã constientizarea populatiei în ceea ce priveste depozitarea si colectarea selectivã a deseurilor.

Luni, 23 iulie, depozitul ecologic de la Rosiesti a fost deschis. Ieri, in cadrul unei conferinte de presã la care au participat conducerea Consiliului Judetean (CJ) Vaslui si reprezentantii SC Romprest Energy SRL Bucuresti, au fost prezentate informatii privind implementarea proiectului de management al deseurilor. Depozitul are in componentã o linie de sortare, echipamente de cantãrire, drumuri interioare, garaje etc. În momentul in care depozitul va lucra la capacitate maximã, aici vor fi angajati 100 de muncitori. Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a spus cã deschiderea depozitului este un moment important pentru sistemul integrat de gestionare a deseurilor. Depozitul va avea douã celule de depozitare, a doua urmand sã fi deschisã de cãtre concesionarul serviciului. Prima celulã va functiona panã in anul 2030, iar a doua, in perioada 2030 – 2042. ìPanã acum, am avut solutii puctuale de transport pentru deseuri. Din acest moment, deseurile se depoziteazã la Rosiesti. Vom urmãri tintele de selectare a deseurilor, pentru cã, in caz contrar, sunt consecinte negative. Managementul deseurilor este o activitate continuã, ca intr-o otelãrie. Din data de 1 august 2018 vor intra in activitatea de colectare si transport si operatorii de zonã. În prezent, operatorii clasici care sunt la sfarsitul contractelor pot depozita deseurile la Rosiesti. Depozitul ecologic este un obiectiv economic, nu numai unul social si de mediu’, a spus Dumitru Buzatu. Foarte important pentru succesul implementãrii sistemului integrat este si angrenarea populatiei in ceea ce priveste depozitarea si selectarea deseurilor menajere. ‘Va fi o activitatea grea. Toti sã inteleagã cã lucrãm pentru noi, pentru a ne asigura un mediu decent de locuire. Vedem pe malurile raurilor, in rigolele drumurilor, in curti, in parcãri si alte locuri indepãrtate de zonele locuibile cã sunt infestate de deseuri. Trebuie sã ii educãm pe oameni sã colecteze selectiv deseurile. Nu trebuie sã facem educatie prin aplicarea de amenzi, ci prin exemple, actiuni de voluntariat etc.’, a mai spus Dumitru Buzatu.

Statiile de transfer au fost receptionate

Concesionarul a primit sase autocamioane cu remorcã pantru a transporta containerele de la cele patru statii de transfer de la Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. ‘Marti, 24 iulie 2018, au fost receptionate cela patru statii de trasfer, care, la randul lor, vor fi puse la dispozitia concesionarului pentru a fi utilizate. Va trebui depus un efort general pentru punerea in functiune a sistemului intergrat de management al deseurilor. Pe directia constientizãrii populatiei, va trebui sã instituim o zi anualã in judetul Vaslui, care sã fie dedicatã curãteniei’, a spus Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, a salutat fina – lizarea proiectului, moment din care judetul nostru se aliniazã standardelor europene in ceea ce priveste legislatia pe mediu. ‘S-au terminat problemele noastre pe care le avea cu colectarea si locul de depozitare a deseurilor la Brãila sau in alte zone. Proiectul a durat mult timp si a fost nevoie de multã muncã petru a-l duce la bun sfarsitî, a spus Popica. Alexe Ene Gigi, managerul SC Romprest Energy SRL Bucuresti, firmã care desfãsoarã activitãti in managementul deseurilor incepand din anul 2011, a precizat cã ìtinta de reciclare a deseurilor este in prezent de 35% si se va mãri de la an la an. (…) Cetãtenii trebuie antrenati intr-un parteneriat, pentru a nu mai arunca deseurilor oricum, ci sã facã preselectieî, a spus Alexe Ene Gigi.