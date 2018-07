Interes crescut pentru serviciile online oferite de CJP

miercuri, iulie 18, 2018, 3:00

Tot mai multi vasluieni au inceput sã utilizeze serviciul online al Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui. Asiguratii la sistemul public de pensii si pensionarii se intereseazã despre stagiul de cotizare, depun petitii, solicitã bilete de tra tament etc. Platforma de servicii poate fi accesatã la link-ul www.cnpp.ro de oriunde si pune la dispozitia per soanelor fizice si juridice servicii pentru consultarea, solicitarea si obtinerea online de informatii referitoare la sistemul de pensii si asigurãri sociale din Romania, precum si servicii de completare formulare prin Internet. Platforma de servicii electronice oferã o sectiune publicã cu informatii destinate publicului larg, informatii care existau si pe www.cnpas.org, si o sectiune privatã fiecãrui cetãtean. Pentru accesarea acestei sectiuni private, fiecare persoanã va avea nevoie sã isi creeze un cont online. În urma creãrii contului, cetãtea nul se va deplasa la o casa teritoriala de pensii (fãrã sã fie restrictionat sã se deplaseze doar la casa teritorialã de pensii in aria cãreia are domiciliu), pentru a depune ce rerea fizic insotitã de buletinul/cartea de iden tita te. Fiecare judet a desemnat un respon sabil care va asigura activarea conturilor pentru persoanele ce au depus la sediul casei teritoriale de pensii cere re de cont online. În urma ac tivãrii contului, persoana va primi automat parola de acces, pe adresa de e-mail care a furnizat-o in cererea depusã fizic.