Inspectia Muncii va declansa controale anti-caniculã

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui va organiza actiuni de monitorizare si control a angajatorilor privind respectarea mãsurilor ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme. Actiunile se vor desfãsura in perioada iulie – august 2018 si vizeazã protectia persoanelor incadrate in muncã. Sunt vizati angajatorii din sectorul constructiilor, agriculturã, comert, transporturi, textile etc. Angajatorii sunt obligati sã asigure conditii minime pentru mentinerea stãrii de sãnãtate a salariatilor: reducerea intensitãtii si ritmului activitãtilor fizice, asigurarea ventilatiei la locurile de muncã, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, asigurarea apei minerale, cate 2-4 litri de persoanã pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protectie, asigurarea de dusuri. Angajatorii care nu pot asigura aceste conditii trebuie sã stabilieascã de comun acord cu reprezentantii sindicatelor sau ai salariatilor alte mãsuri cum ar fi: reducerea programului de lucru sau esalonarea pe douã perioade a zilei de lucru. Nerespectarea mãsurilor impotriva caniculei se sanctioneazã cu amendã de la 1.500 la 2.500 lei. Pentru prevenirea unor imbolnãviri profesionale determinate de lucrul in conditii de temperaturi extreme, angajatorul trebuie sã asigure examenul medical la angajare si controlul medical periodic, sã asigure primul ajutor si transportul la cea mai apropiatã unitate sanitarã a persoanelor afectate, trecerea, dupã posibilitãti, in alte locuri de muncã sau reducerea programului de muncã pentru persoanele cu afectiuni, care au contraindicatii privind munca la temperaturi extreme. Nerespectarea prevederilor Ordonantei 99/2000 se sanctioneazã cu amenda de la 1.500 – 2.500 lei.