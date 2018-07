Închiderea oficialã a gropilor de gunoi de la Negresti si Husi, pânã pe 31 decembrie!

Lipsa documentatiei tehnice privind închiderea gropii de gunoi de la Negresti si problemele întâmpinate la unul dintre versantii gropii de la Husi, cauzate de o alunecare de teren, fac sã se amâne închiderea oficialã a proiectului «Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui», fãrã însã a se depãsi termenul limitã stabilit de finantator. Dacã pentru refacerea documentatiei tehnice la Negresti costul e doar de circa 15.000 lei, achizitia fiind în desfãsurare, la Husi, lucrãrile necesare pentru stabilizarea versantului ar costa aproape 14 milioane lei. Totul, din cauza unor executanti care nu si-au fãcut bine treaba!

Consiliul Judetean Vaslui a deschis procedura de achizitie publicã prin depunere directã de oferte pentru efectuarea expertizei tehnice pentru lucrãrile executate aferente inchiderii depozitului urban de deseuri de la Negresti. Este practic ultimul pas inainte de inchiderea oficialã a acestui depozit, ca parte a Proiectului ‘Sistem integrat de management al dese – urilor solide in judetul Vasluiß, una dintre cele mai mari investitii derulate in judet in ultimii ani. Practic, dacã nu ar fi fost neseriozitatea primului executant al lucrãrilor, SC Fichtner Environment SRL, care s-a retras din proiect inainte de finalizarea acestuia, fãrã a preda intreaga documentatie, groapa de la Negresti ar fi fost deja oficial inchisã. Asa, a fost nevoie de noi licitatii, pentru continuarea lucrãrilor in vederea inchiderii gropii de gunoi cu o altã firmã. Absolut toate lucrãrile efective au fost finalizate incã din luna mai, insã nu se poate face receptia, din cauza lipsei documentatiei necesare. În aceste conditii, singura solutie este o expertizã tehnicã, a cãrei contravaloare, circa 15 mii de lei, CJ Vaslui o va plãti din banii proprii. Respectiva expertizã va trebui finalizatã in termen de 60 de zile de la data semnãrii contractului in acest sens, astfel cã, panã la sfarsitul anului, cand este preconizatã finalizarea intregului proiect ‘Sistemul integrat de management al deseurilor solide’, sã fie timp pentru obtinerea restului de avize necesare. Problema este insã la Husi, acolo unde, in luna mai, o alunecare de teren produsã in urma ploilor a – bun dente a afectat unul dintre versantii gropii de gunoi pe cale de a fi inchisã. Si acolo, vina se pare cã este tot a executantului lucrãrilor, care nu a tinut cont de recomandãrile specialistilor, de relocare a deseurilor din vechea groapã de gunoi intr-o altã locatie, si au continuat cu inchiderea acesteia pe amplasamentul existent. În aceste conditii, este nevoie de lucrãri suplimentare pentru stabilizarea malului, lucrãri care, la randu-le, necesitã importante costuri suplimentare. Chiar si asa, conducerea CJ Vaslui este optimistã si dã ca termen final de inchidere a intregului proiect ‘Sistemul integrat de management al deseurilor solide’ data de 31 decembrie, pentru a nu intra in exercitiul bugetar a anului viitor. Trebuie spus cã acest termen final avansat de CJ precede termenul convenit cu finantatorul proiectului, respectiv luna martie 2019, asta dupã ce, din cauza problemelor intampinate in derularea acestei investitii a fost nevoie de fazarea, in august 2017, a proiectului, de pe POS Mediu 2007 – 2013 pe POIM 2014 – 2020.