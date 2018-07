miercuri, iulie 4, 2018, 3:00

Seria „Dupã-amiezilor culturale la Vaslui”, care se desfãsoarã lunar la Biblioteca Judetene „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui, a continuat, luni, cu o temã care a adus în fata publicului un subiect în premierã: „Începuturile institutiei bursei si renasterea flamandã”.

‘În cadrul parteneriatului cu Universitatea ìAlexandru Ioan Cuzaî Iasi si cu Facultatea de Litere, prin domnul profesor Constantin Dram, am initiat aceastã activitate care are un rol foarte claracela de a nu lãsa subiecte care sã nu fie abordate, de a promova viata culturalã a zonei. Invitatul de astãzi vine din alt domeniu de activitate. Dacã, panã acum, veneau scriitori, critici, de data aceasta, domnul profesor Dram l-a invitat pe domnul profesor Alexandru Trifu, care are ca preocupãri de suflet domenii mai putin accesibile’, a spus Voicu Gelu Bichinet, directorul Bibliotecii Judetene ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui. Prof. univ. dr. Alexandru Trifu, de la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ Iasi, a vorbit despre ‘Începuturile institutiei bursei si renasterea flamandã’. Acesta a fãcut o incursiune in istoria economiei, panã in urmã cu 500 de ani, cand s-au pus bazele profesiunii de economist. Publicul a aflat aspecte interesante, conferinta profesorului iesean axandu-se pe termeni cheie din acest domeniu, precum bursã (care apare in 1531, promotorii dezvoltãrii comerciale fiind hangiii), comert, manufacturã, broker, mercantilism, importexport etc. ‘Perioada mercantilismului trebuie consideratã una foarte importantã in fundamentarea anumitor institutii economice pe care le folosim si acum’, a conchis Alexandru Trifu. ‘M-am gandit sã facem si chestiuni de varietate. Domnul profesor este autorul a peste 20 de cãrti in domeniu (economic, n.r.) si a zeci de articole publicate in revistele internationale de profil, ceea ce este o foarte mare recunoastere internationalã’, a spus Constantin Dram, coordonatorul seriei de conferinte.

Bibliotecar Alina Tanasã,

Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui