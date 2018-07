«Imaginea lumii tesutã în lânã» – expozitie la Muzeul Judetean

marți, iulie 17, 2018, 3:00

Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui invitã publicul interesat sã ia parte la vernisajul expozitiei ‘Imaginea lumii tesutã in lanã’ – Scoarte din patrimoniul Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturalã Chisinãu, Republica Moldova. Evenimentul, care va avea loc miercuri, 18 iulie, ora 11.00, in Sala ‘Arta’ a muzeului vasluian, se inscrie in cadrul manifestãrilor cultural-artistice ce marcheazã Centenarul Marii Uniri la Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui. Expozitia reuneste 38 de scoarte, din zestrea de peste 2.000 de covoare a Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturalã din Chisinãu, cu o mare valoare patrimonialã: pãretare, scoarte si lãicere din secolele al XVIII-lea si al XIX-lea. Pe langã insusirile practice, cunoscute de toatã lumea, scoartele au si semnificatii simbolice, istorice si sentimentale, pe care organizatorii expozitiei doresc sã le faceã accesibile publicului, prin intermediul acestui inedit spectacol vizual. Rosturile si semnificatiile acestor scoarte de altãdatã vor fi prezentate de cãtre drd. Petru Vicol, director general al Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturalã Chisinãu, dr. Teodor Candu, director prim-adjunct al Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturalã Chisinãu, dr. Laurentiu Chiriac si Marian Antoniu, muzeografi in cadrul Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui. Organizatorii evenimentului sunt cei deja mentionati, cãrora li se adaugã prof. dr. Ramona Maria Mocanu, managerul Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui. Expozitia va fi deschisã publicului panã la data de 15 august.