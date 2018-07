Gratiile, greu de suportat

marți, iulie 24, 2018, 3:00

Doi indivizi care, fiecare, si-au deposedat prin violentã cunoscutii, pe unul, de bani, pe celãlalt, de un telefon mobil, nu se împacã cu gândul cã au ajuns dupã gratii. Cei doi au contestat mãsura arestãrii preventive luatã asupra lor, fãrã succes însã, Tribunalul Vaslui respingând contestatiile ca nefondate.

Duminicã, 15 iulie, s-a dovedit a fi o zi cu ghinion pentru doi bãrbati, unul din Dragomiresti, altul din Osesti. Ambii au ravnit la bunuri ale unor cunoscuti, pe care si le-au insusit dupã ce i-au agresat pe posesori, pentru ca, ulterior, sã fie retinuti de politisti sub acuzatia de talhãrie. Primul, Marius Fluturel Plesescu, in varstã de 20 de ani, si-a intalnit victima intr-un bar din Doagele, acolo unde cel din urmã intrase sã se rãcoreascã in drum spre locuinta sa, din Pungesti. Fluturel a vãzut teancul de bani scos din buzunar de cunoscutul sãu pentru a plãti consumatia, l-a urmãrit la iesire si, dupã ce l-a lovit, i-a furat banii, 2.400 de lei. Celui de-al doilea talhar, Constantin Onae, in varstã de 40 de ani, i-a fãcut cu ochiul telefonul unui vecin, pe care la dorit neapãrat. Pentru cã omul nu a vrut sã se despartã de bunã voie de aparat, Onae a apelat la metoda de convingere a pumnului. Ambele victime au fãcut plangere impotriva agresorilor lor, iar Politistii sectiei 1, respectiv 2 Ruralã Vaslui i-au retinut pe cei doi agresori pentru comiterea infractiunii de talhãrie. A doua zi, Judecãtoria Vaslui au admis solicitãrile procurorilor, de dispunere a unor mãsuri preventive fatã de cei doi talhari si au emis mandate de arestare preventivã pentru 30 de zile. Ajunsi in arestul preventiv al IPJ Vaslui, ambii acuzati au fãcut contestatie cu privire la decizia judecãtorilor, contestatii respinse ca nefondate de magistratii Tribunalului Vaslui. Dat fiind cã niciunul dintre cei doi talhari nu are antecedente penale, s-ar putea ca perioada ce o vor petrece dupã gratii sã constituie ea insãsi o lectie, pe langã eventuala pedeapsã pe care o vor primi.