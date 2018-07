Fondurile europene au schimbat fata agriculturii vasluiene

miercuri, iulie 4, 2018, 3:00

Agricultura judetului Vaslui are fermieri de top, care au implementat cu succes proiecte europene. Fondurile nerambursabile au fost utilizate pentru achizitia de utilaje moderne, dotãri care au crescut substantial productivitatea fermelor. Alexandru Ilas, un tânãr fermier din Murgeni, a cumpãrat utilaje agricole de ultimã de generatie de aproape jumãtate de milion de euro, iar acum, este printre putinii fermieri din judet care lucreazã cu astfel de echipamente. Nela Caloian este un legumicultor de frunte din comuna Ivesti, care si-a achizitionat cu banii europeni utilaje, printre care un tractor si o frezã pentru îngrãsãmânte.

Fondurile europene nerambursabile alocate sectorului agricol prin Programul National de Dezvoltare Ruralã (PNDR) 20142020 au contribuit la creionarea mai multor povesti de susces in judetul Vaslui. Alexandru Ilas este unul din fermierii locali care au reusit sã acceseze un proiect european, valoarea finantãrii nerambursabile a proiectului fiind de 456.676 euro. Banii au fost absorbiti prin intermediul submãsurii 4.1’Investitii in exploatatii agricole’. Fermierul administreazã o fermã agricolã in loca litatea Murgeni, iar cu fondurile neram bursabile obtinute a achizitionat mai multe utilaje si echi pamente agricole de ultimã generatie. Este vorba despre un tractor, semã nãtoare pãioase, grapã cu discuri, disc scurt, combinator, tãvãlug, scarificator, distribuitor de ingrã sãminte chimice, plug, semã nãtoare prãsitoare, presã de balotat, incãrcãtor frontal, prãsitoare, greblã de adunat si de imprãstiat si cupã pentru cereale. ‘Nu apucam cu banii mei sã cumpãr vreodatã asa ceva! Utilajele sunt din ultima generatie, sunt fiabile si au un randament ridicat. Putini norocosi au beneficiat de aceastã mãsurã. Încercãm prin astfel de achizitii sã ne aliniem la ultimele standarde in domeniu, sã realizãm lucrãrile la timp, sã avem o productivitate mai bunã, un timp mai scurt de realizare al lucrãrilor. Am achzitionat utilaje complexe, de care sunt foarte multumit. Era foarte greu sã admnistrez acest proiect fãrã ajutorul specialistilor din cadrul Oficiului Judetean pentru Finantare si Investitii Rurale (OJFIR) Vaslui, iar fãrã sustinerea lor, lucrurile ar fi decurs mult mai greu. Le multumesc pentru intelegere conducerii institutiei si tuturor angajatilor. Sper ca de acum sã dea Dumnezeu precipitatii, pentru cã suntem pusi la punct cu tehnologia agricolã’, a spus Alexandru Ilas.

Banii au venit imediat

Contractul de finantare pentru proiect a fost incheiat in data de 9 august 2017, iar beneficiarul a demarat planul de afaceri imediat dupã semnarea documentului. Fermierul a solicitat cheltuielile efectuate prin douã transe de platã: transa I de platãin data de 3 august 2017, si transa a II-a de platãin data de 21 martie 2018. ‘Implementarea si rambursarea banilor s-au fãcut foarte rapid. Eu administrez 200 hectare de teren, din care 30 sunt in proprietatea mea. Conform proiectului pe care lam realizat, 105 hectare le semãn cu pãioase, iar o conditie pre vãzutã in proiect este sã utilizez soiuri romanesti. Acestea sunt so iuri bune, cu o productivitate bunã, inclusiv in anii secetosi. Restul terenului il am semãnat cu rapitã, porumb, culturi prãsitoare, fanete. Anul acesta suntem afectati de secetã, cele 33 de grade din timpul lunii aprilie au uscat fortat solul, iar o parte din plante nu au rãsãrit. Alte probleme cu care ne mai confruntãm sunt concurenta neloialã a unor fermieri din zonã, pretul mare la motorinã si inputuri’, a mai spus Alexandru Ilas.

Proiect european la Ivesti

Un alt fermier din judetul care a atras cu succes fonduri europene este Nela Caloian, din comuna Ivesti. Pe submãsura 6.1’Sprijin pen tru instalarea tinerilor fermieri’, titularul proiectului a beneficiat de o finantare nerambursabilã de 50.000 de euro, cu ajutorul cãreia si-a achizitionat un tractor, frezã pentru ingrãsãmante, statie de erbicidat. Nela Caloian lucreazã 6.220 metri pãtrati de solarii si livreazã marfa in pietele judetului nostru, dar si in Iasi. ‘Ne-am hotãrat sã incercãm sã implementãm acest proeict. Noi si asa ne ocupãm cu agricultura, suntem eligibili, asa cã am zis sã incercãm. Ne-am intalnit cu domnul director Alin Trifu (directorul OJFIR Vaslui, n.r.) la primãrie, unde se fãcea promovare la proiectele europene, si asa am pornit acest proiect. Este foarte mult de muncã in legumiculturã; facem aceste lucrãri cu familia, si mai apelãm, cand este nevoie, la zilieri. Problema mare este cã nu gãsim oameni pentru lucru. Noi neam mai fi dezvoltat afacerea, dar nu gãsim fortã de muncã; o sã rãmanem cu suprafata pe care o muncim in prezent’, a spus Nela Caloian.

Trebuie sa-ti placa ceea ce faci

Beneficiarul proiectului a incasat deja douã transe din finantarea nerambursabilã, iar acum se aflã in perioada de monitorizare. ‘Multi se sperie de fonduri europene, dar nu e atat de greu. Important este sã incepi si totul vine apoi cu fiecare etapã indeplinitã. Nouã ne-a prins foarte bine si programul pe tomate, care este finantat din fonduri de la Ministerul Ariculturii. Sunt foarte multe cheltuieli in legumiculturã, iar dupã ce comercializãm productia, mai rãmanem si noi cu ceva. Aceste utilaje ne ajutã foarte mult in munca noastrã. Din pãcate, tinerii pleacã si muncesc in alte tãri, nu fac proiecte, se duc in altã parte sã trãiascã. Chiar dacã e muncã foarte multã, dacã iti place ceea ce faci, nu e greu. Fiecare se poate descurca, doar sã ii placã ceea ce face’, a mai spus Nela Caloian.

Noi sesiuni de depunere a proiectelor

Alin Trifu, directorul OJFIR Vaslui, a spus cã actiunea de prezentare a fermierilor care au accesat fonduri europene are ca scop promovarea proiectelor depuse pe PNDR 2014-2020. ‘Acestea sunt doar douã proiecte de bune practici implementate in judetul nostru. Cãutãm in continuare sã incurajãm fermierii sã aplice pentru fondurile europene nerambursabile. Alexandru Ilas a beneficiat de acest proiect si si-a achizitionat diverse utilaje agricole. De asemenea, Nela Caloian a utilizat banii din proiect pentru a-si cumpãra un tractor, pentru a infiinta noi solarii si a-si duce la indeplinire planul de afaceri’, a spus Alin Trifu. Începand din luna iulie 2018 se deschid noi sesiuni de depunere a proiectelor pe fonduri europene, iar fermierii vasluieni sunt asteptati sã aplice. La nivel national, pentru sectorul vegetal sunt alocate 79 milioane de euro, iar pentru sectorul zootehnic 165 milioane de euro.