Fonduri suficiente pentru medicamentele compensate

vineri, iulie 13, 2018, 3:00

În prima decadã a acestei luni, vasluieii nu au consumat decât o zecime din fondurile alocate de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate judetului Vaslui pentru decontarea de medicamente compensate si gratuite eliberate în farmacii.

Duse sunt timpurile in care, pen tru a-si procura medicamentele com pensate sau gratuite absolut vitale pen tru supravietuire, vasluienii stã teau la cozi interminabile in fata far maciilor in primele zile ale lunii, du pã care fondurile aferente se epui zau. De circa 10 ani, aceastã situatie este doar o amintire, pentru ca, in prezent, fondurile alocate de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate judetului Vaslui sã fie mai mult decat indestulãtoare. Conform unei situatii prezentate de CJAS Vaslui, pentru luna iulie a fost alocatã in acest scop suma totalã de 12.167.103 lei, din care 544.000 lei sunt compensati din fondurile Ministerului Sãnãtãtii. În prima deca dã a acestei luni, farma ciile din judet au eliberat medica men te compensate si gratuite in sumã de 1.706.732 lei, valoare repre zentand doar circa 12% din suma alocatã. În aceste conditii, nu doar cã panã la sfarsitul lunii vor fi onorate toate cererile din partea pacientilor, dar va mai rãmane si excedent, situatie dealtfel intalnitã in mod curent. ‘Sumele afisate nu cuprind va loarea substan telor si preparatelor stupefian te si psihotrope eliberate de farmacii, sume ce urmeazã a fi ra portate conform obligatiilor furnizorilor de medicamente, art. 7. lit. t din contractele de furnizare de medica mente cu si fãrã contributie persona lã in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurãri de sãnãtate pe anul 2018’, se aratã in comunicatul postat pe site-ul CJAS Vaslui. Chiar si asa, bolnavii vasluieni pot fi linistiti: sunt bani pentru medicamente compensate sau gratuite!ss