Evaluarea ofertelor pentru «centura» Bârladului, prelungitã pânã la mijlocul lui august

Când toatã lumea credea cã, în aceste zile, se va afla cîstigãtorul licitatiei pentru proiectarea si executia soselei de centurã a Bârladului, iatã cã oficialii CNAIR au prelungit, pentru a patra oarã, data limitã de evaluare a celor cinci oferte depuse. De aceastã datã, pânã la jumãtatea lui august. Asta dupã ce, anterior, din cauza admiterii contestatiei depuse în aprilie de una din asocierile de firme înscrise la licitatie, termenul limitã fusese mutat spre finele lui iunie, iar apoi pe 25 iulie.

Pe 2 august 2017, Compania Nationalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie contractul privind proiectarea si executia ßVariantei de ocolire a municipiului Barlad’. Potrivit calendarului stabilit incã de atunci, firmele au avut la dispozitie panã pe data de 21 septembrie, ora 16.00, sã isi depunã dosarele. Numai cã, asa cum se intamplã in cazul tuturor licitatiilor pentru obiective de investitii cu o valoare mare (in cazul de fatã 156.140.933 lei fãrã TVA, adicã 34.273.013 euro, dupã cum se aratã in anuntul licitatiei), au fost depuse trei contestatii de cãtre tot atatea firme care cereau diverse clarificãri. Asa se face cã, pentru a se rãspunde la toate solicitãrile fãcute, termenul limitã pentru depunerea ofertelor a fost mutat pe 29 noiembrie, timp in care au fost depuse cinci oferte din partea a 13 constructori romani, italieni si spanioli, care s-au grupat in patru asocieri. Oferte au fost depuse de cãtre urmãtorii operatori economici: Tirrena Scavi Spa, asocierea Arcada Company SA – Lemacons SRL – Citadina 98 SA – Vega 93 SRL – Trameco SA, asocierea Copisa Constructora Pirenaica SA – Copisa Constructii SRL, asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL si asocierea Tehnic Asist SRL – Tass Infra Logistic SRL. Odatã deschise ofertele, oficialii CNAIR au stabilit ca termen limitã pentru evaluarea lor data de 24 decembrie, ora 18.00, insã, pentru cã nu a fost suficient timp, autoritatea contractantã a prelungit termenul limitã panã pe 23 februarie, ora 18.00. Numai cã, nici la finele noului termen stabilit, nu s-a dat publicitãtii vreun castigãtor, ci iar s-a prelungit perioada de evaluare a celor cinci oferte. De aceastã datã, panã pe 23 aprilie, ora 18.00. Iar cand toatã lumea astepta cu sufletul la gurã sã afle, in sfarsit, numele constructorului / asocierii de constructori care va proiecta si executa lucrãrile la sosea, licitatia a fost contestatã de una dintre asocieri. Contestatia a fost inregistratã la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) pe 11 aprilie si, intrucat contestatia viza faptul cã oferta depusã la licitatie a fost respinsã, iar respectiva asociere cerea admiterea ofertei, evident cã sefii CNAIR au fost nevoiti sã prelungeascã, din nou, termenul de evaluare a ofertelor. De aceastã datã, panã pe 23 iunie, ora 18. Numai cã nici de aceastã datã nu a fost suficient timp sã se studieze in amãnunt dosarele stufoase ale constructorilor, asa cã termenul limitã a fost mutat, din nou, panã pe 25 iulie, ora 18. Însã, ieri dimineatã, cand toatã lumea astepta cu sufletul la gurã sã fie dat publicitãtii numele constructorului / asocierii de constructori care va proiecta si executa lucrãrile la sosea, mai ales cã in anuntul de licitatie, la starea curentã era scris ßin desfãsurare – evaluare finnciarã (in asteptare)’, conducerea CNAIR a decis sã prelungeascã din nou termenul limitã de evaluare a celor cinci oferte panã pe 16 august, ora 18.00. Reamintim cã varianta ocolitoare a Barladului va avea o lungime totalã de 11,281 kilometri, o lãtime platformã de 10 metri, patru poduri, trei pasaje, douã intersectii la nivel si douã parcãri. Potrivit unui comunicat al CNAIR publicat pe 27 martie, valoarea totalã a proiectului este de 223,672,793.15 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (141,916,491.14 lei), 25% contributia proprie (47,305,497.04 lei), restul de 34,450,804.97 lei reprezentand TVA. Iar durata proiectului este de 73 de luni.