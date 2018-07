EURES: 1.338 locuri de muncã vacante în Spatiul Economic European

Angajatorii din Spatiul Economic European oferã, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.338 locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã: Olanda – 426 locuri de muncã: 100 muncitor in sere, 60 manipulant in depozit, 50 manipulant marfã, 30 lucrãtori in bucãtãrie, 30 lucrãtori la banda de productie, 30 muncitori necalificati, 30 muncitori in productia de hranã caini si pisici, 30 stivuitoristi, 10 creatori buchete de flori, 10 culegãtori floarea soarelui, 10 lãcãtus confectii metalice, 10 inginer, 5 culegãtor fructe, 5 culegãtor cãpsuni, 5 culegãtor si sortator de flori, 5 sudor, 2 ajutor de bucãtar, 1 dulgher, 1 montator izolatii, 1 muncitor in productia de peste, 1 sofer profesionist. Germania – 332 locuri de muncã: 53 electrician, 51 sudor, 50 lãcãtus, 50 instalator, 37 manipulant bagaje, 22 sofer camion, 10 ospãtar, 7 camerista/roomboy, 6 lucrãtor in depozit, 6 mecanic instalatii sanitare, de incãlzire si climatizare, 4 bucãtar, 4 mecatronist, 3 sofer autobuz, 3 tehnician in electronicã, 3 tehnician in domeniul electric, 2 brutar, 2 mãcelar, 2 montator instalatii electrice, 1 barman, 1 carosier, 1 commis de cuisine, 1 inginer frigotehnist, 1 inginer programare instalatii, 1 inginer service, 1 montator acoperisuri, 1 montator schele, 1 operator CNC, 1 operator excavator, 1 personal in domeniul hotelier, 1 personal intampinare oaspeti, 1 programator PLC, 1 receptioner, 1 tehnician instalatii, 1 sofer automacara, 1 vopsitor auto. Austria – 300 locuri de muncã: 100 bucãtar, 100 cameristã, 100 chelner; Letonia – 92 locuri de muncã: 20 instalator, 20 lãcãtus mecanic, 20 tencuitor, 20 zugrav, 10 constructor de drumuri, 1 conducãtor excavator, 1 excavatorist. Irlanda – 61 locuri de muncã: 50 ciontolitor transator carne, 10 ingrijitor bãtrani, 1 sef complex zootehnic; Polonia – 50 locuri de muncã: 25 sudor, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 5 muncitor in constructii; Norvegia – 23 locuri de muncã: 10 mecanic auto, 10 tinichigiu auto, 2 frizer/coafor, 1 inginer programator (CTO); Marea Britanie – 17 locuri de muncã: 10 asistent social, 5 sudor MIG, 1 director adjunct, 1 coordonator ingrijitori persoane la domiciliu; Slovacia – 12 locuri de muncã: 12 sticlari; Suedia – 8 locuri de muncã: 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto; Spania – 4 locuri de muncã: 3 tehnician, 1 operator centrale electrice; Slovenia – 4 locuri de muncã: 2 sofer autocamion/masini de mare tonaj, 1 inginer mecanic/energetician, 1 montator, dulgher acoperisuri. Ungaria – 4 locuri de muncã: 2 mecanic auto,1 frezor, 1 sudor; Belgia – 2 locuri de muncã: 2 tehnician; Croatia – 1 loc de muncã: 1 muncitor necalificat in constructii; Franta – 1 loc de muncã: 1 angajat polivalent in domeniul hotelier; Malta – 1 loc de muncã: 1 montator semne de circulatie. Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã pot viziona ofertele accesand www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de muncã de domiciliu sau resedintã, unde consilierul EURES ii poate indruma.