Eficientizarea energeticã a Pavilionului de Pediatrie Bârlad, finantatã cu fonduri europene

miercuri, iulie 11, 2018, 3:00

În sfârsit, la mai bine de jumãtate de an de când a fost aprobat la finantare de Ministerul Dezvoltãrii Regionale, a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul «Cresterea eficientei energetice a clãdirii Sectiei de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgentã «Elena Beldiman» Bârlad». Investitia se ridicã la circa un milion de euro, din care 90% reprezintã fonduri europene.

Pânã acum, proiectul „Strãzi Deal II, Tuguiata II, Bariera Puiesti, Complex Scolar, Extindere Complex Scolar si Trestiana”, cu o valoare de 16.542.234 euro, din care 14.553.294 euro era nerambursabilã (fonduri UE) si care vizeazã asfaltarea a 56 de strãzi si alei din cele sase cartiere de case, a fost singura investitie cu fonduri europene implementatã la nivelul Bârladului. Contractul a fost semnat la începutul lui ianuarie 2011 de ministrul Dezvoltãrii de la acea vreme, în spetã Elena Udrea, si ex-primarul Constantin Constantinescu, însã lucrãrile nu au fost finalizate nici pânã acum. Desi, de atunci si pânã acum, functionarii din cadrul Biroului Dezvoltare Localã si Integrare Europeanã din cadrul Primãriei Bârlad au depus nenumãrate proiecte în ideea de a obtine finantare europeanã, abia zilele trecute s-a produs minunea. Au primit vestea cã proiectul „Cresterea eficientei energetice a clãdirii Sectiei de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgentã „Elena Beldiman” Bârlad” (fostul Spital de Copii „Sfântul Nicolae”) va primi finantare prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020. Vorbim despre o investitie cu o valoare de 4.490.619 lei (cu TVA), din care suma de 473.841 lei reprezintã valoarea neeligibilã (suportatã de la bugetul local), iar suma de 82.344 lei reprezintã contributia de 2% din valoarea eligibilã, suportatã tot de la bugetul local. Restul de 3.934.434 lei reprezintã fonduri europene structurale si de investitii gestionate de Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Însã abia zilele trecute, adicã la jumãtate de an de la anuntul privind confirmarea finantãrii investitiei, au fost chemati edilii bârlãdeni sã semneze contractul de finantare. „Pe 29 iunie, ne-am deplasat la Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est, la Piatra Neamt, si am semnat contractul de finantare pentru Spitalul de Copii (Pavilionul de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgentã „Elena Beldiman” Bârlad, n.r.). Este un proiect la care s-a lucrat cu consultantã, dar si cu Biroul Dezvoltare Localã si Integrare Europeanã din cadrul Primãriei. E un proiect în valoare de un milion de euro, din care partea noastrã de cofinantare se ridicã la 10%. Sperãm ca aceastã investitie sã schimbe cât de cât lucrurile în domeniul sãnãtãtii la Bârlad. Acesta e al patrulea contract de finantare pe care l-am semnat de când am venit la primãrie si prin care, practic, se aduc bani din afara bugetului local”, a declarat primarul Dumitru Boros în cadrul unei conferinte de presã. Investitia ar urma sã se deruleze pe parcursul a trei ani si vizeazã realizarea de lucrãri de anvelopare termicã a peretilor exteriori, înlocuirea tâmplãriei exterioare, reparatii la acoperis si subsol, înlocuirea retelelor de distributie a energiei electrice si termice, montarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice). La acest proiect s-a lucrat încã din cursul anului 2016, în ianuarie 2017, consilierii locali bârlãdeni votând pe repede înainte o initiativã ce viza „aprobarea fondurilor necesare întocmirii unor documentatii pentru obtinerea de finantãri prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, pentru cresterea eficientei energetice a unor clãdiri publice”. Adicã 274.000 lei, bani ce urmau sã fie folositi pentru documentatia cadastralã, expertiza tehnicã, auditul energetic, studii topografice, studii geotehnice, documentatia de avizare a lucrãrilor de interventii, documentatia de finantare. Proiectul aprobat la acel moment era primul pas înspre atragerea de fonduri europene pentru realizarea investitiei ce viza Pavilionul de Pediatrie, situat în str. Epureanu nr. 50 si care are o suprafatã de circa 4.000 metri pãtrati. În august 2017, consilierii au aprobat documentatia tehnico-economicã (faza DALI – Documentatia de Avizare a Lucrãrilor de Interventii), indicatorii tehnicoeconomici si descrierea investitiei, iar în cursul lunii septembrie, reprezentantii primãriei au depus proiectul la Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord- Est de la Piatra Neamt, unde a fost evaluat din punct de vedere al eligibilitãtii si al conformitãtii administrative si declarat admis. A intrat în a doua fazã de evaluare, derulatã pânã în prima parte a lunii decembrie 2017 si care a vizat partea tehnicã si financiarã (pentru care a primit 86 de puncte), iar pe 12 decembrie 2017, oficiali de la Piatra Neamt au fãcut o vizitã la fata locului. În urma vizitei, autoritãtile locale au primit confirmarea cã proiectul va primi finantare. Trebuie spus cã, initial, s-a avut în vedere si corpul B al Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad, cunoscut mai degrabã ca „Scoala Profesionalã”. Însã, în urma expertizei la fata locului, s-a constatat cã este nevoie de o consolidare serioasã, motiv pentru care proiectul a fost retras pentru ca autoritãtile locale sã încerce sã obtinã o finantare prin POR 2014-2020, însã pe Axa 10 (Prioritatea 10.1 / Obiectivul Specific 10.2 Cresterea gradului de participare la învãtãmântul profesional si tehnic si învãtare pe tot parcursul vietii).