Economia judetului, «pe caiet»!

Nu mai putin de 2.823 de firme din judetul Vaslui sunt înglodate în datorii. La finalul lunii iunie 2018, societãtile aveau restante de 47,91 milioane lei la Fisc. Agentii economici din constructii, agriculturã si comert au cele mai mari restante si, din cauza acestora, au renuntat sã mai contracteze credite bancare. Lipsa de finantare este dublatã de o crizã acutã de fortã de muncã. În consecintã, 510 firme si-au suspendat activitatea doar în primele patru luni ale anului.

Sute de firme din judetul Vaslui au obligatii fiscale neachitate la bugetul consolidat al statului. Potrivit datelor Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui, la 30 iunie 2018, nu mai putin de 2.823 de contribuabili persoane juridice aveau datorii totale de 47,91 milioane de lei. Pe bugete, situatia se prezintã astfel: 27,67 milioane de lei – arieratele bugetului de stat, cu o pondere de 57,76% in total arierate, urmate de restantele bugetului asigurãrilor sociale de stat – 14,08 milioane de lei, cu o pondere de 29,4% in total arierate. De asemenea, 5,72 milioane de lei reprezintã datorii inregistrate la bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, cu o pondere in totalul arieratelor de 11,94%, iar suma de 431 mii lei reprezintã restante la bugetul asigurãrilor pentru somaj, cu o pondere de 11,94% in total arierate. Nelu Sava, directorul AJFP Vaslui, a precizat cã valoarea arieratelor bugetare esalonate la platã este de 15,60 milioane de lei, in timp ce o suma de 24,16 milioane de lei se aflã in procedura de executare silitã. ‘Domeniile de activitate din care fac parte persoanele juridice ce detin arierate ale bugetului consolidat al statului sunt constructii, prestãri servicii, agriculturã, industrie usoarã, comert cu amãnuntul’, a detaliat Nelu Sava.

Firmele nu se mai împrumuta

În timp ce populatia continuã sã se imprumute cu sume semnificative de la bãncile comerciale, opera torii economici din judetul Vaslui au inghetat practic creditarea. În luna aprilie 2018, din cele 1.082 milioane de lei credite totale curente in judetul Vaslui, gospodãriile populatiei au credite de 691,5 mili oane lei. În aceeasi lunã, agentii economici din judet aveau deschise credite in valoare totalã de 441,7 milioane lei. Viteza cu care se imprumutã persoanele fizice este foarte mare fatã de luna martie 2018: gospodãriile populatiei au cu credite mai mari cu 8 milioane de lei. În schimb, persoanele juridice au pãmas la acelasi nivel de creditere, in valoare totalã de 441 milioane de lei. Comparativ cu inceputul anului curent, decalajul dintre firme si populatie in ceea ce priveste credi – tarea este mult mai mare. Gospodãriile populatiei au imprumutat mai mult cu 16 milioane de lei fatã de luna ianuarie 2018, cu un ritm de crestere al imprumuturilor cu 4 milioane de lei pe lunã. Raportat la aceeasi perioadã de timp, creditele solicitate institutiilor financiare de cãtre societãtile comerciale a crescut cu numai 1 milion de lei. ‘Întreprinderile nu se imprumutã, pentru cã nu mai sunt lucrãri de investitii. Oamenii de afaceri nu sunt preocupati sã facã credite pentru finalizarea unor proiecte, nu au in perspectivã demararea altor proiecte. De asemenea, firmele nu sunt interesate nici de achizitionarea de echipamente moderne de lucru, pentru cã nu au ce face cu o astfel de infrastructurãî, a explicat fenomenul Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã Vaslui. 510 firme din judetul Vaslui au iesit de pe piatã in primele patru luni ale acestui an. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, 114 firme au fost suspendate, 84 au fost dizolvate, in timp ce 312 au fost radiate.