DSP Vaslui, recomandãri pentru populatia din zonele afectate de inundatii

joi, iulie 5, 2018, 3:00

Avand in vedere evolutia meteorologicã si hidrologicã si inundatiile care au avut loc in judetul Vaslui, Directia de Sãnãtate Publicã face o serie de recomandãri pentru populatie privind mãsurile ce trebuie luate pentru prevenirea imbolnãvirilor. Astfel, se recomandã populatiei vizate sã consume apã imbuteliatã, sã nu bea apa direct din fantani sau de la robinet, sã utilizeze pentru prepararea alimentelor apã fiartã si rãcitã. În aceea ce priveste alimentatia, DSP recomandã consumul exclusiv al alimentelor ambalate sau bine preparate termic si sã pãstreze alimentele in conditii igienice. Un alt set de recomandãri vizeazã protejarea persoanelor: astfel, trebuie evitatã expunerea prelungitã la frig si/sau umezealã, concomitent cu respectarea regulilor de igienã individualã. Foarte important: animalele moarte nu trebuie atinse iar autoritãtile trebuie avertizate in vederea evacuãrii acestora.