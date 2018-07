Drumurile calamitate, reparate cu bani de la Guvern

La jumãtatea lunii iulie, prin Hotãrâre de Guvern, judetului Vaslui i-a fost alocatã suma de 3,186 milioane lei pentru refacerea a 27,27 kilometru de drumuri judetene afectate de inundatii si alte calamitãti naturale produse în primul semestru a acestui an. Acelasi act normativ anuntã alocarea de noi sume din Fondul de Interventie a Guvernului pentru înlãturarea efectelor calamitãrii drumurilor comunale, orãsenesti si municipale, respectiv pentru alte drumuri judetene pentru care se constatã ulterior afectarea lor. Comisiile constituite în acest scop au stabilit cã ar fi fost afectati 74 de kilometri de drumuri sãtesti si comunale si 8 poduri, care au nevoie de reparatii.

Imediat dupã anuntarea acordãrii pentru judetul Vaslui, din Fondul de Urgentã a Guvernului, a sumei de 3,186 milioane lei pentru inlãturarea efectelor inundatiilor si a altor calamitãti naturale din prima parte a acestui an, Consiliul Judetean Vaslui a intocmit o hotãrare pentru rectificarea in acest sens a bugetului judetului, hotãrare aprobatã de consilierii judeteni la sedinta din 19 iulie. Graba este pe deplin justificatã, dat fiind cã, conform HG 514/2018: ‘lucrãrile pentru inlãturarea efectelor calamitã tilor naturale trebuie realizate si decontate in termen de douã luni de la publicarea prezentei hotãrari in Monitorul Oficial al Romaniei’. În aceastã peri – oadã trebuie reabilitate mai multe portiuni afectate de pe sapte drumuri judetene, de pe raza a tot atatea co – mu ne, drumuri judetene insumand 27,27 km. Este vorba de reabilitarea a 8 km pe raza comunei Rafaila si a 4,6 km pe raza comunei Todiresti din DJ 248A, 2,5 km din drumul judetean DJ 245B, pe raza comunei Ivãnesti, dru – muri afectate de calamitãti in pe – rioada martie – jumãtatea lunii iunie. La fel, 1,1 km din DJ 245A si 2,8 km din DJ 245D pe raza comunei Lipovãt, 3,87 km din DJ 246, pe raza comunei Tãcuta, 0,5 km din DJ 254A, pe raza comunei Feresti si 3,9 km din DJ 242B, pe raza comunei Mãlusteni, afectate de inundatiile din a doua jumãtate a lunii iunie, vor intra in reabilitare cu bani de la Guvern. ‘Pe toate aceste portiuni de drumuri din administra – rea consiliului Judetean Vaslui se va interveni imediat ce vremea o va permite, astfel incat sã respectãm termenul limitã dat de Guvern in acest sens. Totodatã, vom continua lucrãrile de reabilitare a drumurilor judetene pentru care s-au accesat fonduri prin PNDL 1 si 2 ori s-au alocat bani din bugetul propriu, conform graficului de lucrãri’, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. În afara drumurilor judetene, comisiile formate pentru constatarea pagubelor produse de calamitãtile na – turale in acest an au constatat daune importante si la nivelul UAT-urilor vasluiene. Este vorba de 8 poduri, 12 kilometri de drumuri comunale si 62 de kilometri de drumuri sãtesti, din 40 de localitãti de pe raza a 14 co – mune, si o stradã din orasul Negresti care au nevoie urgentã de reparatii. Existã promisiunea Guvernului cã se vor aloca bani in acest sens: ‘Într-o etapã ulterioarã, se vor aloca sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului si pentru inlãturarea efec – telor calamitãrii drumurilor comu na – le, orãsenesti si municipale, respectiv pentru alte drumuri judetene pentru care se constatã ulterior afectarea lor, dar si pentru alte obiective de investitii apartinand unitãtilor admini – stra tiv-teritoriale’, se aratã in HG 514/2018.