Douã gimnaste din Bârlad, pe urmele Andreei Rãducan!

Premierã în gimnastica bârlãdeanã: pentru prima datã din 1998, când Andreea Rãducan, una dintre cele mai mari gimnaste pe care România le-a dat lumii, si-a fãcut debutul international la Campionatele Europene de Juniori din Belgia, alte douã gimnaste din urbe au fost convocate în lotul national ce va reprezenta România la Campionatele Europene din Scotia. Este vorba despre Laura Iacob (16 ani, senioarã) si Daniela Tricã (14 ani, junioarã I), care au fost selectionate în urma rezultatelor obtinute la Internationalul amical pe echipe România – Israel, din aceastã lunã.

În cursul zilei de ieri, Federatia Romanã de Gimnasticã (FRG) a dat publicitãtii componenta echipelor participante la cea de-a 32-a editie a Campionatelor Europene de Gimnasticã Artisticã, ce se vor desfãsura intre 2-5 august, la Glasgow, Scotia. Pentru prima oarã in 20 de ani, pe listã figureazã si douã reprezentante ale Barladului, care vor avea ocazia sã se remarce si sã propulseze echipele de senioare si junioare cat mai sus in clasamentul continental. Astfel, din lotul senioarelor face parte Laura Iacob (16 ani), in prezent legitimatã la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Onesti, dar care si-a inceput cariera la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad, sub coordonarea profesorilor Ana Maria si Liviu Iordache, Paula Bicu, Gabriela Iordãchitã si Ionitã Chirilã. Aici, s-a pregãtit timp de aproximativ 5-6 ani, iar din 2012 sa transferat la CSM Onesti, unde a fost antrenatã de Ileana Hriscã. Dupã circa un an, Laura Iacob a fost luatã la lotul national de junioare ce se pregãteste la Centrul National Olimpic de Pregãtire a Junioarelor Onesti (judetul Bacãu). Iar de vreo trei ani face parte din lotul olimpic al Romaniei de gimnasticã artisticã femininã, ce se pregãteste la Centrul National Olimpic de Pregãtire a Senioarelor Deva (judetul Hunedoara). În lotul junioarelor este inclusã Daniela Tricã (14 ani), legitimatã in continuare la CSS Barlad. Ea practicã gimnastica artisticã incã de la varsta de 4 ani si, panã acum, a obtinut numeroase titluri nationale la individual, cu echipa si pe aparate si alte zeci de medalii de argint si bronz. De aproape doi ani, este colegã cu Laura Iacob la lotul olimpic de la Deva, insã inainte, timp de aproape un an si jumãtate, s-a antrenat la Centrul National Olimpic de Pregãtire a Junioarelor Onesti, unde era inclusã in lotul national de junioare. Sportiva, care si-a inceput cariera in cadrul sectiei de gimnasticã a CSS Barlad, sub indrumarea profesorilor Ana Maria si Liviu Iordache, face parte din categoria Junioare I, nivel 6 (14-15 ani) si, chiar dacã nu se mai pregãteste la Barlad, continuã sã reprezinte orasul natal in competitiile sportive. ßEste o mandrie atat pentru CSS Barlad cat si pentru Barlad sã avem douã reprezentante la Campionatele Europene de Gimnasticã Artisticã din Glasgow, la senioare si la junioare. Sperãm sã aibã o evolutie cat mai bunã in concurs, astfel incat sã ajute reprezentativa Romaniei sã ocupe un loc cat mai sus in clasament. Este prima datã din 1998, cand barlãdeanca Andreea Rãducan a participat la Campionatele Europene de Juniori de la Antwerpen, Belgia, si s-a clasat pe locul patru la individual compus, cand Barladul este reprezentat, din nou, la o competitie continentalã’, ne-a declarat antrenoarea Ana Maria Iordache. Trebuie spus cã Laura Iacob a participat, intre 24-27 mai, la Etapa de Cupã Mondialã ßChallenge Cup’ de la Osijek, Croatia, si a cucerit medalia de bronz la barnã. Pe langã cele douã barlãdence, delegatia Romaniei care va pleca duminicã la Glasgow este formatã din sportivele: Denisa Golgotã, Anamaria Ocolisan, Carmen Ghiciuc si Nica Ivãnus (senioare) si Silviana Sfiringu, Ana-Maria Puiu, Antonia Dutã si Ioana Stãnciulescu (junioare). Fetele vor fi insotite de antrenorii Nicolae Forminte, Liliana Cosma, Adela Popa, Florin Cotutiu si Marius Vintilã, de arbitrii Angela Cacoveanu si Raluca Bugner, paramedicii Florin Astefanei si Ciprian Resiga, de reprezentantii FRG: barlãdeanca Andreea Rãducan, in calitate de presedinte, si Virginia Oprisan, in calitate de secretar general. De asemenea, Anca Mihãilescu- Grigoras va fi prezentã in calitate de presedinte al Juriului Superior – presedinte al Comitetului Tehnic Feminin al Federatiei Europene de Gimnasticã (UEG).