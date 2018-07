Douã gimnaste din Bârlad, în amicalul România – Israel

joi, iulie 12, 2018, 3:00

Gimnastele Laura Iacob si Daniela Tricã, ambele din Bârlad, actualmente componente ale lotului olimpic de la Deva, vor concura în aceste zile la Concursul international amical pe echipe România – Israel, ce se va desfãsura la Izvorani, judetul Ilfov.

În cursul zilei de ieri, Federatia Romanã de Gimnasticã a anuntat organizarea unui concurs bilateral de verificare intre lotul national de gimnasticã artisticã femininã a Romaniei si lotul similar al Israelului, ce va fi gãzduit sambãtã, 14 iulie, in sala de gimnasticã a Complexului Olimpic ‘Sydney 2000’ de la Izvorani, judetul Ilfov. Competitia face parte din planul de pregãtire si verificare in perspectiva Campionatelor Europene de gimnasticã artisticã femininã de la Glasgow, Scotia, ce vor avea loc intre 2-6 august. La amicalul de la Izvorani, Romania va fi reprezentatã de 14 gimnaste, dintre care douã sunt bar lã dence. Este vorba despre Laura Iacob (16 ani), senioarã, legitimatã la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Onesti, si Daniela Tricã (14 ani), junioarã I, legitimatã la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad. Celelalte romance care vor concura sunt Anamaria Ocolisan, Nica Ivãnus, Denisa Golgotã, Carmen Ghiciuc, Maria Holburã, Ioana Crisan, Iulia Berar, Antonia Dutã, Ana Maria Puiu, Silvia Sfiringu, Lisa Marchidanu si Ioana Stãnciulescu. În ceea ce o priveste pe Laura Iacob, trebuie spus cã si-a inceput cariera de gimnastã la CSS Barlad, sub coordonarea profesorilor Ana Maria si Liviu Iordache, Paula Bicu, Gabriela Iordãchitã si Ionitã Chirilã. Aici, s-a pregãtit timp de aproximativ 5-6 ani, iar din 2012 s-a transferat la CSM Onesti, unde a fost antrenatã de Ileana Hriscã. Dupã circa un an, Laura Iacob a fost luatã la lotul national de junioare ce se pregãteste la Centrul National Olimpic de Pregãtire a Junioarelor Onesti (judetul Bacãu). De circa trei ani, face parte din lotul olimpic al Romaniei de gimnasticã artisticã femininã, ce se pregãteste la Centrul National Olimpic de Pregãtire a Senioarelor Deva (judetul Hunedoara). Daniela Tricã practicã gimnastica artisticã incã de la varsta de 4 ani si, panã acum, a obtinut numeroase titluri nationale la individual, cu echipa si pe aparate si alte zeci de medalii de argint si bronz. De aproape doi ani, este colegã cu Laura Iacob la lotul olimpic de la Deva, insã inainte, timp de aproape un an si jumãtate, s-a antrenat la Centrul National Olimpic de Pregãtire a Junioarelor Onesti, unde era inclusã in lotul national de junioare. Sportiva, care si-a inceput cariera in cadrul sectiei de gimnasticã a CSS Barlad, sub indrumarea profesorilor Ana Maria si Liviu Iordache, face parte din categoria Junioare I, nivel 6 (14-15 ani) si, chiar dacã nu se mai pregãteste la Barlad, continuã sã reprezinte orasul natal in competitiile sportive. Iar Israel va fi reprezentat de gimnastele Dana Negru, Emilia Babich, Lihie Raz, Gefen Dor, Noga Shalit, Noam Dadon, Meitar Lavy, Shailee Weiss, Lihi Lamesh si Andy Turiski.