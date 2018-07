Dornici de afaceri

marți, iulie 3, 2018, 3:00

În primele cinci luni ale anului, intreprinzãtorii vasluieni au inregistrat 624 firme. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, au fost inmatriculate 398 de SRL-uri, 148 Întreprinderi Individuale si 54 Persoane Fizice Autorizate. Numai in luna mai au fost inmatriculate la Registrul Comertului 105 firme. Tot la finalul lunii mai din acest an, in judetul Vaslui erau inregistrate 316 SRL-D, din care 299 in functiune. Tinerii debutanti care infiinteazã firme pot sã obtinã panã la 10.000 de euro de la stat pentru a deschide o afacere. Firma beneficiarã va trebui sã aibã disponibili de la bun inceput 20.000 de euro: 10.000 de euro pentru a acoperi partea de 50% din cheltuielile cu investitia si incã 10.000 de euro pentru a face restul cheltuielilor (50%), care, ulterior, ii vor fi decontate de stat prin acest ajutor de minimis de panã la 10.000 de euro. Totodatã, legea prevede scutirea de la plata contributiilor de asigurãri sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariati. Dupã primele cinci luni ale acestui an, studentii din judet aveau infiintate 408 firme, din care 178 erau in functiune. Studentii care doresc sã infiinteze propria afacere beneficiazã de o serie de scutiri de la plata taxelor si tarifelor pentru operatiunile de inmatriculare la Registrul Comertului, precum si taxele si tarifele pentru autorizarea functionãrii comerciantilor, solicitate la constituire. Pentru a fi ajutati sã devinã buni intreprinzãtori, studentii nu plãtesc la administratia publicã localã taxele pentru obtinerea autorizatiei de desfãsurare a unor activitãti economice in mod independent.