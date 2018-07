Doi copii au murit înecati într-un canal!

vineri, iulie 13, 2018, 3:00

Doi copii din satul vasluian Barbosi, comuna Hoceni, care dispãruserã în cursul zilei de miercuri, au fost descoperiti fãrã suflare de cãtre echipele de cãutare, într-un canal adânc de 4 metri destinatã acumulãrii apelor pluviale din apropierea unui iaz.

Minorii, in varstã de 11, respectiv 12 ani, au plecat de acasã in jurul pranzului si, dupã ce s-au plimbat cu buldozerul condus de unchiul unuia dintre copii, au plecat spre sat. Nu au mai ajuns acasã, iar rudele lor au semnalat disparitia acestora in cursul dupã-amiezei. În urma apelului la numãrul de urgentã 112, zona a fost impanzitã de politisti, lucrãtori ai ISU Vaslui si localnici, care au organizat echipe de cãutare ce au scotocit imprejurimile timp de 8 ore, chiar si dupã lãsarea intunericului. Spre dimineatã, cei doi copii au fost descoperiti inecati in canalul de acumulare de la marginea satului. Ambulantierii chemati in ajutor nu au putut decat sã constate moartea copiilor, ale cãror trupuri au fost transportate la Serviciul de medicinã legalã din Vaslui pentru a se stabili cu exactitate cauzele decesului. Din cate se pare, la intoarcerea spre casã, copiii ar fi ajuns la canalul plin cu apã, ce era sãpat in apropierea unui iaz, in prezent secat. Unul dintre ei s-a dezbrãcat sã facã o baie, in ciuda faptului cã nu stia sã inoate, si, datã fiind adancimea de aproape 4 metri a canalului, a dat semn cã se ineacã. Celãlalt bãiat a sãrit imbrãcat in ajutorul prietenului sãu, dar, cum nici el nu stia sã inoate, ambii s-au inecat, pompierii militari gãsindu-i in apã incã tinandu-se de maini. Pãrintii unuia dintre copii au primit vestea tragicã in Italia, acolo unde erau plecati la muncã, bãiatul fiind in grija bunicilor. Cel de-al doilea copil era crescut doar de mamã, care este distrusã de tragedie. Politistii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penalã pentru ucidere din culpã pentru stabilirea cu exactitate a conditiilor producerii evenimentului.