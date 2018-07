Dispar încã douã «buline» din Bârlad!

joi, iulie 12, 2018, 3:00

În urma reexpertizãrii tehnice, încã douã blocuri încadrate, acum mai bine de 20 de ani, în clasa I de risc seismic, îsi vor pierde «bulina». Este vorba despre blocul A3, de pe strada Nicolae Tonitza, si blocul Victoriei, nr. 9, de pe strada 1 Decembrie. Asta dupã ce, în 2016 si 2017, cinci din sase imobile de locuinte reexpertizate au fost reîncadrate în clasa II de risc seismic.

În octombrie 2017, consilierii locali au aprobat o rectificare buge tarã prin care erau alocati 30.000 de lei pentru reexpertizarea a douã blocuri cu ‘bulinã’, respectiv blocul A3, de pe strada Nicolae Tonitza nr. 3, cu o suprafatã totalã de 4.248 metri pãtrati, si blocul Victoriei, nr. 9, de pe strada 1 Decembrie, cu o suprafatã de 1.195 metri pãtrati. Acestea, alãturi de alte 13 imobile de locuinte situate in principal pe bulevardele Epureanu si Republicii, au fost incadrate in clasa I de risc seismic incã de prin anii 1994-2000. Cum nimeni nu stie in baza cãror docu mente sau teste de sigurantã si, mai ales, dacã sau realizat expertizãri ca la carte sau incadrarea s-a fãcut mai mult in baza vechimii foarte mari a respectivelor blocuri, municipalitatea a decis ca, treptat, toate cele 15 blocuri de locuinte sã fie din nou supuse expertizãrii. ‘Blocul A3 a fost construit in anul 1964, cu parter si patru etaje, cu un numãr total de 60 de apartamente. A fost incadrat in clasa I de risc seismic in anul 1996. Iar blocul Victoriei a fost construit in 1960, cu parter si trei etaje. Are numai 24 de apartamente si ultima datã a fost expertizat in anul 1995. Acum, suntem in faza de pregãtire a documentatiei in vederea reexper tizãrii. Deja am scos toate datele din cãrtile tehnice pe care le avem de la RAGCL si pregãtim actele. Aceste douã blocuri sunt ultimele pe care le mai reexpertizãm in 2017. Iar dintre blocurile rãmase incã in clasa I de risc seismic, in 2018, cred cã vom incepe cu blocurile la al cãror parter functioneazã agenti economici’, spuneau anul trecut reprezentantii Primãriei Barlad. Timpul a trecut, iar cele douã imobile au fost reexpertizate de o comisie de specialitate, care a si prezentat concluziile autoritãtilor locale. Asa se face cã, in cea mai recentã sedintã a Consiliului Local Barlad, cei 21 de alesi ai urbei au fost chemati sã se pronunte asupra a douã proiecte de hotãrare privind aprobarea documentatiei ‘Expertizã seismicã blocul Victoriei (ONT)’ si ‘Expertizã seismicã blocul A3, strada Nicolae Tonitza nr. 3’. În ambele cazuri, expertul tehnic a stabilit cã blocurile nu sunt in stare atat de deterioratã incat sã se prãbuseascã la primul cutremur mai mare, ci cã pot fi incadrate in clasa II de risc seismic. ‘Blocul de locuinte Victoriei, situat in Piata (strada Victoriei) nr. 9, si blocul de locuinte A3, situat in strada Cetinei nr. 3 (strada Nicolae Tonitza) Barlad, se incadreazã la limitã in clasa de risc II, corespunzãtoare constructiilor care, sub efectul cutremurului de proiectare, pot suferi degradãri structurale majore, dar la care pierderea stabilitãtii este putin probabilã. În aceastã situatie, imobilele analizatecu functionalul constatat pe terensatisfac la limitã exigenta de rezistentã mecanicã si stabilitate, conform Legii 10 din 1995 actualizatã si completatã cu Legea 177 din 2015 si Legea 163 din 2016, impunandu-se mãsuri serioase de interventie. În aceste conditii, structura de rezistentã a blocurilor trebuie consolidatã, astfel incat sã se satisfacã conditiile unei structuri noi, proiectate la un cutremur cu acceleratia maximã mai mare de 0.80 ag, in conditiile in care durata viitoare de exploatare se vrea mai mare de 40 de ani’, este concluzia noii expertize tehnice prezentate consilierilor locali. De mentionat cã, pe langã aceste douã blocuri, in anii 2016 si 2017, au mai fost reexpertizate incã sase imobile de locuinte. Este vorba despre blocurile C1, D4, V3 si V10 de pe Bulevardul Epureanu si blocurile C1 si 10 de pe Bulevardul Republicii, toate incadrate initial in clasa I de risc seismic. În urma noii expertize, ‘bulinele’ au dispãrut de pe primele cinci blocuri, intrucat echipa de experti a considerat cã respectivele imobile ‘se incadreazã la limitã in clasa II de risc seismic, corespun zãtoare constructiilor care, sub efectul cu tre murului de proiectare, pot sufe ri degradãri structurale majore, dar la care pierderea stabilitãtii este putin probabilã’. Doar in cazul blocului 10 de pe Bulevardul Republicii, prof. univ. dr. ing. Ion Serbãnoiu, seful echipei care a realizat noua exper tizã, a concluzionat cã este vulnerabil in cazul unui seism de magnitudine mare si prezintã un risc ridicat de prãbusire, asa cã a rãmas tot in clasa I de risc seismic. Trebuie spus cã, la acest moment, din cele 15 imobile incadrate initial la clasa I de risc seismic, au mai rãmas opt blocuri. Este vorba despre blocul 11 de pe Republicii nr. 277, blocul 13 de pe Republicii nr. 277, blocul V1 de pe Republicii nr. 279, blocul V2 de pe Republicii nr. 281, blocul 10 de pe Republicii nr. 296, blocul 11 de pe Republicii nr. 296, blocul 4 de pe Epureanu nr. 9, blocul 5 de pe Epureanu nr. 10-12.