Dezvoltarea Cartierului 13 Decembrie, motiv de disputã în CL Vaslui

Primãria Vaslui va construi o grãdinitã în Cartierul 13 Decembrie, în zona statiei de pompare. Decizia a fost luatã în conditiile în care grãdinita nu poatã fi ridicatã pe terenul fostei unitãti militare. Liberalii din CL Vaslui au spus cã terenul identificat nu este potrivit pentru investitie, copiii fiind nevoiti sã traverseze bulevardul Stefan cel Mare, arterã foarte aglomeratã si periculoasã.

Consiliul Local (CL) Vaslui a adoptat un hotãrare privind trecerea in domeniul public al unui imobilteren, in zona Spitalului Judetean de Urgentã. Transferul terenului are drept scop implemetarea proiectului ‘Extinderea infrastructurii pentru educatie prescolarã din municipiul Vasluiconstructia si dotarea unei gra dinite pentru copii in municipiul Vaslui (str. Stefan cel Mare)’. Primãria Vaslui a motivat decizia prinn faptul cã in zona de nord a orasului este nevoie de o grãdinitã si, in acest sens, a fost identificat un teren liber de sarcini care se preteazã la implementarea proiectului. ‘Terenul trebuie sã fie atestat in inventarul domeniului public al municipiului Vaslui, pentru ca, ulterior, sã poatã fi intabulat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã ca proprietate publicã a municipiului Vaslui’, se aratã in expunerea de motive la hotãrare. Sorin Radu, consilier PNL, a spus cã aceastã grãdinitã se va construi pe un teren care nu are o pozitie bunã, iar toti beneficiarii grãdinitei vor fi nevoiti sã traverseze bulevardul Stefan cel Mare. ‘Acel teren este in pantã, situat intr-o zonã peste manã. Construim o cresã pe terenul fostei unitãti militare, iar aceastã grãdinitã din zona Cartierului 13 Decembrie o facem intr-un loc unde trebuie traversatã stradã cu o circulatie intensã. S-ar fi putut identifica pentru aceastã grãdinitã un perimetru in fosta unitate militarã, in zona strãzii Militari’, a spus Sorin Radu. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a explicat cã este exclusã din start posibilitatea ca aceastã grãdinitã sã fie construitã pe terenul fostei cazarme militare. ‘Acolo vor fi construite doar obiective cu caracter social. Gradinita face parte din structura educatiei; nu poate fi inclusã in aceastã categorie. Noi ne-am luat un angajament cand am preluat unitatea militarã. În Cartierul 13 Decembrie avem o grãdinitã care functioneazã in douã locatii, din care una este la parterul unui bloc de locuinte. La statia de pompare este zingura zonã unde putem construi gradinita. Am studiat toate variantele, iar locatia va fi corespunzãtoare. Pentru investitia care se va face cu finantare europeanã nerambursabilã prin POR pe Axa 4, ne trebuie o suprafatã de 5.000 metri pãtrati. Cresa se face doar cu parter, fãrã alte niveluri. Initial, era dorinta de a o face pe Traian. Vom scoate de la parterul blocului gradinita si intr-adevar, beneficiarii vor trebui sã treverseze bulevardul’, a spus Vasile Pavãl.

Americanii construiesc în desert

Consilierul PSD Leonard Negruti a venit cu o altã argumentare la intrebarea formulatã de Sorin Radu si l-a acuzat pe acesta cã nu vrea sã se dezvolte si Cartierul 13 Decembrie. ‘În America se construiette in desert, iar dumnea voastrã nu vreti sã fie ridicatã gradinitia pe un teren in pantã. Preferati sã nu dezvoltati acea zonã. Se poate aranja o trecere pentru a merge la gradinitã. Astfel, se va rezolva problema co piilor din zonã. Vã este fricã cã se face acolo o constructie’, a spus Leonard Negruti. Sorin Radu a replicat cã nu este vorba nici de fricã nici de blocarea dezvoltãrii Cartierului 13 Decembrie, ci singura ingrijorare este cu faptul cã toti copiii vor trebuie sã traverseze o strãdã extrem de circulatã. ‘Dacã dumeavoastrã credeti cã grija pentru siguranta locuitorilor orasului inseamnã fricã, vã inselati’, a punctat Sorin Radu.