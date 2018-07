Despre douã opere de artã care nu ne apartin

marți, iulie 3, 2018, 3:00

Avand in vedere o serie de informatii apãrute in spatiul public in ultima perioadã, prin intermediul unor mijloace de comunicare in masã locale – referitoare la douã busturi sculptate si trei ‘basoreliefuri’ ce apartin artistului Cristian Pantea – Biroul de Presã al Primãriei Municipiului Barlad face urmãtoarele precizãri: În primul rand, bustul care il infãtiseazã pe Spiru Haret si care in prezent se aflã amplasat pe un teren proprietate privatã, nu este nici al primãriei locale, nici al Clubului Copiilor ‘Spiru Haret’ Barlad, pentru ca vreuna din cele douã institutii sã poate intreprinde vreun demers de restituire cãtre urmasii regretatului artist care l-a realizat. În aceste conditii, din informatiile detinute la nivel administrativ local, la momentul realizãrii acestui bust autorul ar fi executat o comandã pentru un ONG local si l-a amplasat pe locul pe care se aflã si in prezent urmand ca ulterior sã se inteleagã cu beneficiarul asupra modalitãtii sale de cedare: contra cost sau printr-un schimb cu un alt obiect de artã. Oricum, niciuna din cele douã variante nu s-a pus in practicã niciodatã, in acest sens neexistand niciun document intre pãrti, cu atat mai putin in posesia Primãriei Barlad sau a Clubului Copiilor ‘Spiru Haret’ Barlad, pentru ca vreuna din cele douã institutii sã poate fi acuzatã cã nu a intreprins niciun demers de restituire a lucrãrii cãtre urmasii artistului. Apoi, situatia este perfect identicã si in privinta bustului doctorului Bagdasar, opera aceluiasi artist, despre care s-a afirmat public cã ar fi depozitat la subsolul Centrului ‘Mihai Eminescu’. În realitate, acest bust se aflã la parterul Centrului si nici pentru el – distinct – nu existã vreun document. Se stie totusi cã, in 2010, lucrarea a ajuns la Centrul ‘Mihai Eminescu’ odatã cu celelalte piese din colectia medicului Constantin Teodorescu. Asta pentru cã regretatul medic Constantin Teodorescu intentiona sã il achizitioneze contra cost dar, din cate se stie, nu a reusit sã ajungã la un consens cu artistul. Mai mult, la fel s-a intamplat si in cazul celor trei basoreliefuri realizate de acelasi sculptor, dar care, in fapt, erau doar niste mostre. Artistul Cristian Pantea adusese aceste mostre, de la Vaslui, doar spre a le prezenta autoritãtilor locale, pentru ca ulterior sã realizeze operele in sine, pe care dorea sã le cedeze municipalitãtii tot contra cost. În plus, recent, cele trei mostre au fost returnate fãrã probleme urmasilor artistului Pantea, intrucat nu reprezintã opere de artã in sine si existã si dovezi cã au rãmas in custodia municipalitãtii. Prin urmare, luand in considerare faptul cã in niciuna din cele trei situatii nu s-a pus niciun moment problema donãrii operelor cãtre oras, ele fiind destinate exclusiv tranzactionãrii, este lesne de inteles cã nu a fost intocmit niciun alt fel de act care sã ateste proprietatea asupra lor din partea vreuneia din institutiile subordonate Consiliului Local Barlad sau a vreunui serviciu al Primãriei Barlad. Pentru informarea corectã si completã a cetãtenilor mai precizãm cã, la acest moment, pentru a se putea prelua, totusi, de cãtre municipalitate cele douã busturi, ar trebui sã existe cel putin un document care sã continã o minimã descriere a operelor, obligatoriu realizatã de artist. Ori, un astfel de act nu a fost identificat in posesia niciunei institutii implicatã in acest subiect, respectiv Centrul ‘Mihai Eminescu’ prin Biblioteca Municipalã ‘Stroe Belloescu’ sau Clubul Copiilor ‘Spiru Haret’ Barlad. Notã: Informatiile prezentate mai sus trebuie analizate in contextul lecturãrii articolului intitulat ‘Profund jignitã de dispretul arãtat de autoritãtile Barladului, familia sculptorului Pantea cere restituirea busturilor nãpãdite de buruieni sau abandonate in poduri’, publicat in editia din data de 18.06.2018 a Cotidianului ‘Est News’.

Biroul de Presa al

Primariei Municipiului Bârlad