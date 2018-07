Depunere de oferte pentru finalizarea investitiei de la Casa Armatei

joi, iulie 12, 2018, 3:00

În perioada 920 iulie, firmele de constructii pot depune ofertele pentru finalizarea proiectului de investitii ‘Reparatii capitale si refunctionalizarea Casa Armatei VasluiCentrul Cultural Judetean Multifunctionalî. În cursul anului trecut, lucrãrile la obiectivul de investitii s-au blocat din cauza intrãrii in insolventã a constructorului. Ulterior, au fost refãcute atat proiectul, cat si expertiza, pentru a nu fi probleme cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã. În acest moment, lucrãrile la obiectiv sunt executate intr-un procent de 45%. ‘Vom continua proiectul de unde a fost lãsat de constructor. Am refãcut proiectul Casei Armatei din temelii. Acesta este finantat pe prin intermediul PNDL 1, iar lucrãrile realizate panã acum au fost plãtite integral’, a spus Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. Clãdirea va dispune de spatii corespunzãtoare pentru organizarea de evenimente culturale de anvergurã, spectacole de teatru si concerte muzicale sau festivaluri organizate in scopul conservãrii si promovãrii culturii traditionale in judetul Vaslui. De asemenea, clãdirea va fi utilatã cu mobilier si se va construi o parcare care sã acopere necesitãtile. În ultimele luni ale anului trecut, constructorul a lucrat la mecanica de scenã, finisaj, inlocuirea geamurilor etc. Centrul Cultural cuprinde mult mai multe facilitãti. CJ Vaslui a primit de la Ministerul Apãrãrii fosta Casã a Armatei, pentru a o transforma in centrul cultural mutifunctional. Cofinantarea asiguratã de la bugetul judetului Vaslui este de 10% din valoarea totalã a investitiei.