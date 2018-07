Depozitul ecologic de la Rosiesti se deschide la sfârsitul lunii

vineri, iulie 6, 2018, 3:00

Groapa ecologicã de la Rosiesti se va deschide din data de 21 iulie 2018, însã, dacã depozitul va fi operabil în douã sãptãmâni, punerea în functiune a sistemului integrat de management al deseurilor mai are de asteptat. În cadrul sistemului au fost semnate patru contracte de atribuire a serviciilor de salubritate, urmând ca ultimul contract sã fie parafat în perioada imediat urmãtoare. Sistemul integrat va opera astfel: firmele de salubritate vor transporta deseurile din comunitãti la statiile de transfer, iar SC Romprest Energy le va prelua si le va transporta la groapa ecologicã.

SC Romprest Energy SRL Bucuresti, firma care a concesionat gestiunea serviciului public de management al deseurilor, a obtinut autorizatia de mediu necesarã pentru demararea activitãtii la groapa de la Rosiesti. Conform procedurii legale, se va astepta 30 de zile pentru formularea eventualelor opozabilitãti la autorizatia de mediu, urmand ca groapa sã fie deschisã in a doua parte a lunii iulie. Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, spune cã s-a intrat in linie dreaptã in ceea ce priveste implementarea proiectului, iar infrastructura aferentã a fost predatã firmei care va administra goapa ecologicã. Într-o primã etapã, la goapa de la Rosiesti vor depozita deseurile menajere operatorii care au incheiate, in prezent, contracte de salubrizare in centrele urbane ale judetului Vaslui. Ulterior, cand sistemul integrat de colectare a deseurilor va fi pus in functiune, se va considera cã proiectul a fost implementat in totalitate.

Sistemul integrat mai asteapta

La aceastã datã, au fost semnate patru din cele cinci contracte de salubrizare aferente sistemului integrat de management al deseurilor, iar ultimul contract urmeazã sã fie parafat in perioada imediat urmãtoare. ‘Vream ca panã la sfarsitul acestui an sau cel tarziu panã in data de 31 martie 2019 proiectul integrat sã functioneze. Abia atunci vom considera cã am terminat proiectul. Statiile de transfer sunt predate cãtre operatorul care gestioneazã groapa de la Rosiesti; urmeazã sã fie cedate operatorilor si platformele, si pubelele achizitionate prin intermediu proiectului. Au fost transferate cãtre Romprest Energy inclusiv acele masini mari care transportã gunoiul de la statiile de transfer la groapa de la Rosiesti. Sperãm ca panã la sfarsitul anului sistemul integrat sã functioneze’, a precizat Ciprina Trifan. În cadrul sistemului integrat, operatorii de salubritate vor transporta deseurile menajere colectate la nivelul comunitãtilor la statiile de transfer, iar Romprest Energy le va prelua si le va transporta la groapa ecologicã. Epopeea licitatiilor privind concesionarea serviciului de operare a gropii de la Rosiesti s-a incheiat in luna decembrie 2017. Astfel, la sfarsitul anului trecut, Consiliului Judetean Vasluia a aprobat proiectul de atribuire a contractului privind sistemul public de management al deseurilor. Delegarea serviciului de salubrizare a fost fãcutã cãtre SC Romprest Energy SRL Bucuresti, ofertant declarat castigãtor la a treia licitatie. Procedurile de atribuire a contractului au demarat in anul 2015, dar au fost blocate din cauza contestatiior repetate.

Care sunt investitiile?

Sistemului Integrat de Management al Deseurilor Solide – judetul Vaslui a fost demarat la sfarsitul anului 2014 si are o valoare totala de 32 milioane de euro. Este vorba despre trei contracte de lucrãri: groapa ecologicã de la Rosiesti, constructia a patru statii de transfer, precum si inchiderea depozitelor existente in Barlad, Husi si Negresti. Judetul Vaslui a fost impãrtit in cinci zone: Negresti, Vaslui, Husi, Barlad si Rosiesti. Prima celulã de depozitare a deseurilor de la Rosiesti are o intindere de 10 hectare si reprezinta circa 50% din ponderea de executie a proiectului implementat la Rosiesti. O celulã are o capacitate de 1,3 milioane tone de deseuri (3.7 megatone), durata de viatã fiind estimatã pe o perioadã de 15 ani. Groapa ecologicã are douã celule pentru depozitarea deseurilor menajere. În cadrul proiectului, au fost achizitionate si 24 de masini, dintre care 6 autocamioane cu remorcã pentru statiile de transfer si 18 camioane compostoare pentru preluarea selectivã a deseurilor.