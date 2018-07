De ce nu un guvern de uniune nationalã?

marți, iulie 17, 2018, 3:00

În ciuda vacantei parlamentare, deputatul PMP de Vaslui Corneliu Bichinet rãmâne atent la tot ce se întâmplã pe scena politicã. Ieri, parlamentarul a fãcut o scurtã radiografie a vietii politice si economice românesti si a propus o posibilã solutie.

Deputatul PMP Corneliu Bichinet propune o solutie care, crede el, ar putea duce la dezvoltarea economicã a tãrii: guvern de uniune nationalã. ‘De un an si jumãtate, in Parlament si Guvern sunt discutii aprinse in legãturã cu justitia, care a fost consideratã un fel de prioritate nationalã. Eu consider cã alta este adevãrata prioritate, si anume economia, problemã nodalã ce trebuie rezolvatã. Ati vãzut cã, si fãrã guvern, de bine de rãu, economia a mers! Vã imaginati cum ar fi mers treburile cu un guvern bun, implicat si devotat acestei tãri! În opinia mea, un astfel de guvern bun nu poate fi al unui partid sau al unei aliante de conjuncturã, ci ar trebui un guvern de uniune nationalã. La acest moment, in Parlamentul Romaniei avem douã blocuri, un bloc de dreapta, format din partide ce-si urmãresc fiecare propriul interes si Alianta PSD – ALDE, aflatã la guvernare. Poate dreapta, chiar unitã, sã vinã cu un guvern coerent si un program de guvernare care sã ducã la dezvoltarea acestei tãri? Mã indoiesc! Dacã stanga aflatã la putere si dispunand de majoritate parlamentarã nu si-a putut impune in acest un an si jumãtate programul de guvernare, asa cum era el, la ce ne putem astepta de la cei care fac acum fiecare opozitie pe cont propriu?’, s-a intrebat Corneliu Bichinet.

Vara, se numara prezidentiabilii

‘Trãim timpuri grele: tara este divizatã politic iar ruptura cea mai mare este intre cele douã palate, Cotroceni si Victoria. La Cotroceni troneazã preseditele Klaus Iohannis, care nu a reusit sã se tinã de doctrina lucrului bine fãcut promisã alegãtorilor. A fãcut un pas, acum asteptãm sã-l facã si pe al doilea. Presedintele nu a reusit sã armonizeze fortele politice si, din dorinta de a avea guvernul lui, a reusit sã facã din Romania singura tarã din Europa care a schimbat 3 guverne in 9 luni! Acum, se discutã foarte mult despre suspendarea presedintelui; cred cã acest lucru va face ca Romania sã treacã, dintr-o crizã politicã profundã, in alta si mai rea (…). Mai nou, au iesit la ivealã si prezidentiabilii. Primul care s-a anuntat, la un liceu din Sibiu, este chiar Klaus Iohannis. Nu stim dacã el va mai obtine la fel de multe voturi, cu atat mai mult cu cat, prin ultimele sale decizii, si i-a intors impotrivã panã si pe facebucistii care-l sustineau panã acum. Mai mult, domnul Johannis nu va fi candidatul intregii drepte, ci doar al PNL! PSD-ul poate arunca oricand in luptã trei candidati, pe Dragnea, Firea si Plesoianu; vom vedea in curand care va fi candidatul stangii. În ce-l priveste pe Tãriceanu, el va fi candidatul doar al ALDE, pentru cã, desi unii si-ar dori, PSD nu va sustine pe cineva care, desi acum ii este aliat, nu face parte din propriul partid. USR-ul, in efervescenta sa eternã, este in cãutare de partizanat si popularitate, in incercarea de a atrage candidati care pot aduce voturi, astfel cã incearcã sã-i impingã fie pe Ciolos, fie pe Kovesi sã intre in numele lor in lupta pentru presedintie’, a declarat Corneliu Bichinet. Cat priveste propriul partid… ‘Nu mã frãmantã pe mine PNL sau USR, chiar dacã sunt partide de stanga (?!, n.r.). Sustinem ca PMP sã aibã propriul candidat sau listã de candidati la alegerile de anul viitor. Chiar dacã nu a fost unul dintre subiectele de pe ordinea de zi, am declarat acest lucru in cadrul congresului de luna trecutã. (…) PMP este un partid tanãr, care s-a ridicat datoritã capitalului uman de care dispune. În randurile noastre sunt oameni care ar reprezenta cu succes PMP la alegerile prezi – dentiale, Eugen Tomac, Cristian Diaconescu ori profesorul universitar Marius Rãscanu fiind doar cateva exemple. Candidatul PMP ar putea fi surpriza plãcutã a alegerilor, pentru cã nu are importantã mãrimea partidului, ci conteazã ce fel de oameni sunt membri ai acestui partid si calitatea candidatului pe care-l vom propune romanilor’, a explicat Corneliu Bichinet.