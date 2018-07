CSEI «Elisabeta Polihroniade» Vaslui, reabilitat termic cu fonduri POR 2014-2020

Conducerea Agentiei pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est (ADR NE) a anuntat cã, in viitorul apropiat nu mai putin de 6 milioane de euro vor fi alocate pentru reabilitarea termicã a cinci clãdiri publice din judetele Moldovei. Printre acestea se numãrã si un imobil din judetul nostru, respectiv Centrul Social pentru Educatie Incluzivã (CSEI) ‘Elisabeta Polihroniade’ Vaslui. Potrivit unui comunicat de presã re mis de ADR N-E, proiectul se numes te ‘Cresterea eficientei energetice a imobilului CSEI ‘Elisabeta Polihroniadeî Vaslui, iar contractul de finantare a fost semnat de Dumitru Buzatu, prese dintele Consiliului Judetean Vaslui, in calitate de initiator al proiectului, si Vasile Asandei, directorul general al ADR N-E, pe 23 iulie, la Piatra Neamt. ‘Proiectul va avea o duratã de implementare de 48 de luni si are ca obiectiv cresterea eficientei energetice a imobilului ‘CSEI Elisabeta Polihroniadeî prin reabilitarea termicã si introducerea utilizãrii energiei solare. Conditiile de confort termic create prin proiect vor avea un impact direct asupra celor 166 de elevi ai centrului, majoritatea provenind din familii defavorizate, si a celor 126 de angajati din cadrul institutiei, conducand la o mai bunã calitate a actului educational si de recuperare oferit copiilor, precum si la asigurarea unui mediu favorabil angajatilor scolii. Valoarea finantãrii nerambur sabile este de 495.548 euro si reprezintã 98% din valoarea eligibilã a proiectului’, se aratã in respectivul comunicat. Potrivit oficialilor ADR N-E, fondurile sunt alocate din Programul Ope ra tional Regional 2014-2020 (REGIO), Prioritatea de investitii3.1 BSprijinirea eficientei energetice in clãdirile publice. Celelalte cinci clãdiri publice ce vor primi finantare sunt Spitalul Orãsenesc ‘Ioan Lascãr’ Comãnesti, judetul Bacãu (valoare 3.866.679 euro), Scoala ‘George Enescu’ Moinesti, judetul Bacãu (valoare 698.271 euro), Scoala ‘Ioan Ciurea’ Fãlticeni, judetul Suceava (valoare 615.217 euro) si Internatul Colegiului Tehnic ‘Mihai Bãcescu’ Fãlticeni, judetul Suceava (valoare 356.096 euro). ‘Preocuparea ADR Nord-Est pentru incurajarea si accelerarea tran zitiei cãtre o societate cu emisii scãzute de carbon este una conside rabilã si se manifestã pe mai multe paliere. Unul dintre acestea este utili zarea tuturor oportunitãtilor de fi nan tare oferite de Programul Operational Regional pentru eficientã energeticã, iar apetitul pentru pro iec tele de reabilitare termicã a clãdirilor publice este un indicator rele vant in acest sens. În mod com plementar, sprijinim consolidarea capacitãtii autori tãtilor locale de a elabora strategii si planuri de actiune integrate pentru eficientã energeticã durabilã si adaptãri climatice, astfel incat actiunile conscertate sã aibã un impact major in sensul protejãrii mediului inconjurãtor’ a declarat Vasile Asandei, directorul general al ADR Nord-Est.