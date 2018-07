Criminalul din Valea Cânepii s-a resemnat

Marian Boghian, bãrbatul care, la sfârsitul lunii iulie 2017, si-a torturat pânãla moarte concubina cu care avea 4 copii, si-a retras apelul formulat împotriva sentintei Tribunalului Vaslui de condamnare a sa la 10 ani de închisoare, sentintãcare astfel de devenit definitivã.

La sfarsitul lunii iulie 2017, Marian Boghian, din Valea Canepii, comuna Ivãnesti, si-a bãtut concubina cu care avea patru copii, Liliana Plopu, de 37 de ani, panã a lãsat-o fãrã suflare. Certurile in familie erau vechi, pe fondul sãrãciei si a consumului regulat de alcool de cãtre ambii concubini. Vecinii povesteau cã, in lipsa bãuturii, Boghian devenea o adevãratã fiarã, care-si vãrsa furia asupra oricãrui membru al familiei care-i era la indemanã, iar femeia era bãtutã aproape zilnic de bãrbat, mai ales atunci cand rãmanea fãrã tigãri si bãuturã. A ars-o cu tigara, a bãtut-o cu lantul sau a tãiat-o, la un picior, cu toporul. Nici cei patru bãieti minori nu scãpau de teroare, vecinii povestind cã, in urmã cu cativa ani, a bãgat in foc mana unuia dintre copii pentru a-l pedepsi. Totul a culminat in fatidica zi in care, rãmas iar fãrã bãuturã, Marian Boghian s-a enervat atat de tare, incat s-a luat consoarta la bãtaie, aplicandu-i lovituri fãrã numãr si oprindu-se doar dupã ce victima a decedat. Procurorii au descoperit cadavrul plin de urme de la loviturile primite, dar si cu escoriatii de diferite vechimi provocate de arsuri de la tigarã. Procesul care a urmat nu a avut istoric, sentinta fiind pronuntatã la doar o lunã si jumãtate de la primul termen de judecatã. Astfel, in luna martie, Tribunalul Vaslui l-a condamnat pe Marian Boghian la 10 ani de inchisoare, cu executare, pentru sãvarsirea infractiunii de omor, sentintã imediat contestatã de criminal. Zilele trecute, cand ar fi trebuit sã se judece apelul formulat la Curtea de Apel de cãtre inculpat, surprizã! Marian Boghian a anuntat cã-si retrage plangerea, fãrã sã ofere vreo explicatie. În aceste conditii, condamnarea pronuntatã de judecãtorii vasluieni a devenit definitivã.