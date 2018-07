Conversie profesionalã în matematicã, pentru profesori

joi, iulie 12, 2018, 3:00

Cadrele didactice de orice specialitate pot urma un program de conversie profesionalã in specialitãtile Matematicã, Informaticã si TIC, organizat de Facultatea de Matematicã si Informaticã din cadrul Universitãtii Transilvania din Brasov. Studiile se desfãsoarã pe durata a doi ani si se finalizeazã cu examen de absolvire, in urma cãruia cursantii primesc diplomã de absolvire si supliment de diplomã, recunoscute de Ministerul Educatiei. Programul de reconversie profesionalã in domeniul Matematicã se aflã la a sasea editie, iar cursurile se desfãsoarã sambãta si duminica, de regulã un weekend pe lunã. În ceea ce priveste programul de reconversie profesionalã in domeniul Informaticã si TIC, acesta va fi reluat in acest an, iar cursurile se desfãsoarã in 5 – 6 weekenduri pe semestru. În fiecare semestru, cursantii vor urma patru discipline din curricula scolarã aprobatã de MEN pentru invãtãmantul gimnazial si liceal. La finalul cursurilor, cadrele didactice vor primi 120 de credite transferabile si incã 10 astfel de credite pentru examenul de absolvire. Înscrierile se fac la sediul Facultãtii de Matematicã si Informaticã, B-dul Iuliu Maniu nr. 50 Brasov. Actele necesare de inscriere sunt cele de admitere la masterat, fiind in plus solicitatã o adeverintã de la unitatea scolarã in care candidatul isi desfãsoarã activitatea, si in care sã fie mentionatã vechimea in invãtãmant. Taxa de scolarizare este de 3.000 lei/an, plãtibilã in trei transe, conform contractului de scolarizare. Informatii suplimentare sunt disponibile pe site-ul Universitãtii Transilvania din Brasov sau pe cel al ISJ Vaslui.