Continuã dotarea Spitalului Judetean Vaslui

miercuri, iulie 18, 2018, 3:00

Pe lângã sumele special destinate la începutul anului în vederea achizitionãrii de echipamente si utilaje pentru dotarea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, Consiliul Judetean continuã sã aloce sume în acest scop. Banii provin atât de la bugetul propriu, prin rectificãri pozitive fãcute în acest sens, fie din economiile înregistrate la implementarea altor proiecte derulate pentru modernizarea celei mai mari unitãti spitalicesti din judet, ajunsã una dintre cele mai moderne din Moldova.

A V-a rectificare a bugetului institutiilor publice si a activitãtilor finantate integral sau par tial din veniturile proprii pe anul 2018 a Consiliului Judetean Vaslui aduce noi si impor – tante investitii in dotarea cu echipamente a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui. Astfel, va fi inlocuitã centrala telefonicã a spitalului, cen – tralã depãsitã din punct de vedere moral si teh – nic si care nu mai face fatã exigentelor actu ale. Suma destinatã doar achizitiei acestui echipa – ment este de 100.000 de lei, probabil urmand ca ulterior sã fie alocate noi fonduri pentru insta – larea centralei telefonice si a noilor linii interi – oare. În plus, din economia de aproape 153.000 de lei fãcutã la alimentarea cu energie electricã a centralei termice a spitalului si a noului aparat RMN ce urmeazã a fi dat in folosintã, proiect care avea inital alocatã suma de 300.000 lei, urmeazã a fi achizitionate noi echipamente. Este vorba de un aparat de mobilitate kineticã si o masã terapeuticã destinate recuperãrii bolna – vilor, un modern videogastroscop in valoare de 60.000 lei, destinat investigatiilor de specialitate, un insuflator CO2, al cãrui pret de achizitie este de peste 22.000 lei, dar si douã agregate frigorifice, in valoare de cate 17.000 lei fiecare. Achizitia acestor echipamente va ridica suma totalã destinatã in acest an modernizãrii si dotãrii, respectiv capitolului mijloacelor fixe a bugetului destinat in acest sens Spitalului Judetean de Urgentã, la nu mai putin de 1,35 milioane lei. Ceva mai mult de 10% din aceastã sumã este destinatã elaborãrii de studii si expertize pentru realizarea de noi obiective ale spitalului, obiective intre care se numãrã dispen – sarul TBC, viitoarea Morgã, viitorul Centru de paleatie ori noul Ambulatoriu Integrat a cãrui constructie in curtea spitalului urmeazã sã demareze cat de curand.