Comunitatea localã îsi omagiazã personalitãtile

marți, iulie 3, 2018, 3:00

Pãstrarea în memoria colectivã a personalitãtilor noastre constituie o preocupare nobilã a oricãrei comunitãti ajunsã la constiinta valorii de sine. Manifestãrile de omagiere a celor mai emblematice figuri ale culturii nationale sunt sustinute, an de an, de cãtre Primãria municipiului Vaslui prin organizarea de actiuni culturale, cu caracter educativ, cu implicarea unitãtilor de învãtãmânt vasluiene si adresate publicului larg.

Cei 514 ani de la moartea domnitorului Stefan cel Mare au fost marcati prin douã evenimente culturale. Astfel, duminicã, 1 iulie, incepand cu ora 18.00, Orchestra de muzicã popularã ‘Rapsodia Vasluiului’ a sustinut un spectacol folcloric pe scena Parcului Copou, fiind invocatã figura emblematicã a marelui voievod, iar luni, 2 iulie, incepand cu ora 10.00, Centrul Municipal pentru Promovare si Informare Turisticã a invitat elevii Scolii gimnaziale ‘Stefan cel Mare’, coordonati de prof. Luminita Varlan, la un eveniment cu caracter educativ, cei mai implicati elevi fiind premiati cu diplome si dulciuri. La finalul activitãtii, participantii la manifestare au depus flori la statuia lui Stefan cel Mare din Centrul Civic al municipiului Vaslui, omagiind astfel personalitatea marelui domnitor. Din recunostintã fatã de inaintasi, Primãria municipiului Vaslui organizeazã in mod constant evenimente dedicate personalitãtilor noastre culturale, aducand in mod constant in atentia publicã monumentele cu caracter memorial de pe raza municipiului nostru. Seria acestor actiuni va fi continuatã joi, 5 iulie, cand va fi omagiatã personalitatea vasluianului Constantin Tãnase, marcand astfel 138 de ani de la nasterea sa. De aceastã datã, colaboratorii Primãriei vor fi micii actori – elevi ai Scolii gimnaziale ‘Mihail Sadoveanu’, prof. coordonator Mariana Huiban, precum si membrii Cercului de creatie literarã si teatru din cadrul Palatului Copiilor, prof. coordonator Adrian Gherghe. Scenetele puse in operã de cãtre artistii nostri se vor desfãsura la sediul Centrului Municipal pentru Promovare si Informare Turisticã, incepand cu ora 10.00, activitãtile finalizandu-se la bustul actorului vasluian, situat in fata Casei de Culturã care ii poartã numele.