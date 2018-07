Cãrutas cu alcoolemie de speriat, în comã dupã un grav accident

marți, iulie 24, 2018, 3:00

Nicusor M., un bãrbat in varstã de 32 de ani, din comuna Perieni, se zbate intre viatã si moarte pe un pat de spital dupã ce, in seara zilei de 21 iulie, a fost victima unui groaznic accident de circulatie. Impactul s-a petrecut putin dupã ora 21.30, pe DJ 243, pe raza comunei Perieni, si a fost anuntat prin intermediul numãrului de urgentã 112. ßPolitistii rutieri au fãcut cercetãri la fata locului si au stabilit cã bãrbatul conducea un vehicul cu tractiune animalã pe raza comunei Perieni, iar in cãrutã se mai afla si un tanãr de 26 de ani, din Pogana. La un moment-dat, bãrbatul a vrut sã vireze la stanga, dar nu s-a asigurat corespunzãtor, moment in care a fost acrosat de un autoturism marca Volkswagen, condus de un sofer de 58 de ani, din Barlad’, ne-a declarat Silvia Manta, responsabil massmedia in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui. Potrivit acesteia, cãrutasul din cauza cãruia s-a produs accidentul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a arãtat cã acesta avea o alcoolemie de 1,51 mg/l alcool pur in aerul expirat. În consecintã, pe numele lui a fost deschis un dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã. Din nefericire, impactul a fost atat de puternic, incat cãrutasul s-a ales cu leziuni grave la nivelul capului. În primã fazã, echipajul medical sosit la fata locului i-a acordat ingrijiri chiar acolo, dupã care a fost transportat la Spitalul de Urgentã ßElena Beldiman’ Barlad pentru investigatii de specialitate. Diagnosticul pus de acestia a fost ßcomã grad IV, hematom subdural fronto-parietal drept, hematom intraparenchimatos parieto-occipital drept, fracturã de os occipital’. Datã fiind starea gravã de sãnãtate a pacientului, in aceeasi noapte, medicii de gardã au dispus transferul de urgentã la Clinica de Neurochirurgie Iasi.