Caravana «Fii pregãtit!» ajunge la Vaslui

Caravana «Fii pregãtit!» ajunge sâmbãtã, 14 iulie, în orasul Vaslui, urmând sã fie amplasatã în fata Sãlii Sporturilor, lângã stadion, iar duminicã, 15 iulie, în orasul Husi, unde va stationa în Piata Tricolorului.

In ambele zile, in intervalul orar 10.00 – 18.00, personalul ISU Vaslui va organiza cursuri de pregãtire a populatiei pentru acordarea de prim ajutor in situatii de urgentã. Cursurile oferite vor include prezentarea principalelor dezastre naturale care pot afecta Romania – cutremure, inundatii, incendii – si modul in care populatia se poate pregãti pentru a le face fatã. Centrul mobil are o salã de scolarizare cu o capacitate de 40 de persoane si este dotat cu toate echipamentele medicale si de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce permit instruirea eficientã a cursantilor. Aceasta este al treilea an cand Caravana oFii pregãtit!o porneste la drum, pentru cursuri de instruire a populatiei. In urmãtoarea lunã, Caravana va ajunge in 4 localitãti. Dupã opririle din Vaslui si din Husi, Caravana ‘Fii pregãtit!’ va ajunge in luna iulie la Ramnicu Valcea (21 iulie), Olãnesti (22 iulie), Targu Mures (28 iulie), Campia Turzii (29 iulie). Cei care doresc sã participe la cursurile organizate in Caravana ‘Fii pregãtit!’ se pot inscrie pe pagina de internet a Fundatiei pentru SMURD – http://fundatiapentrusmurd.ro/centrul-mobil-de-instruire-smurd/, unde se gãseste calendarul deplasãrilor panã in luna decembrie. Tn primii doi ani de la lansare, caravana a parcurs peste 35.000 de kilometri si a ajuns in 77 de localitãti. Mai mult de 200 de voluntari, paramedici si formatori ISU au participat activ la instruirea a peste 20.000 de persoane, in cadrul celor aproape 1.000 de sesiuni de instruire. Numãrul total al beneficiarilor se ridicã la peste 100.000 de persoane, care sunt acum informate si stiu sã reactioneze mai bine in fata unei situatii de urgentã. Caravana ‘Fii pregãtit!’ este un proiect al Departamentului pentru Situatii de Urgentã, operat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentãsi care a fost sustinut financiar de Fundatia pentru SMURD, cu sprijinul Fundatiei Vodafone Romania.