Blocurile vechi s-au transformat în surse de mucegaiuri si praf

Blocurile de locuinte vechi sunt departe de a asigura locatarilor un confort la standardele dorite. Cu un aspect arhitectural mediocru, clîdirile nu dispun de o izolare termicî si fonicî corepunzîtoare, gradul de iluminare este scîzut iar finisajele, total depîsite. Mai mult, din cauza anvelopîrilor de proastî calitate, locuintele vechi sunt o sursî permanentî de mucegaiuri, praf, condens, factori care determinî aparitia de simptome variate – de la nas înfundat, pânî la crize de astm. Alternativa la apartamentele vechi sunt cartierele rezidentiale noi, contruite conform ultimelor standarde arhitecturale si de calitate, care dispun de utilitîti moderne, parcîri, spatii verzi, zone de relaxare, servicii sociale etc.

Asigurarea in apartamente a unui confort interior adecvat este foarte importantã, deoarece oamenii petrec circa 85% din timp in interiorul clãdirilor. Fie cã vorbim despre muncã, somn, cumpãrãturi, salã de fitness sau alte activitãti casnice, clãdirile au o influentã majorã asupra sigurantei, sãnãtãtii si productivitãtii noastre. Acest lucru este sustinut de medici, dar si de auditorii energetici, care trag un semnal de alarmã si afirmã cã reabilitarile si izolatia termicã a blocurilor, fãcute prost, sunt ca niste ‘pungi’ care nu mai lasã sã respire nici clãdirile, nici oamenii. Efectele sunt dezastruoase pe termen lung. Noile reguli, pregãtite de Comisia Europeanã, obligatorii in viitor, vor tine cont si de calitatea aerului dintr-un apartament la cumpãrarea sau vanzarea unei locuinte. Potrivit statisticilor oficiale, peste jumãtate din locuintele din Romania au probleme cu igrasia. Specialistii in audit energetic avertizeazã cã reabilitãrile termice de blocuri fãcute prost in ultimii 10 ani au inrãutãtit acest procent. În conditiile in care tamplaria care se inlocuieste astãzi este extraordinar de etansã, lumea se plange de dureri de cap sau chiar de astm, pentru cã nu au o cantitate suficientã de aer proaspãt. Mai mult, locatarii se tem sã deschidã ferestrele, ca sã nu cheltuie mai mult pentru cãldura pierdutã in timpul iernii sau caldura pierdutã in timpul verii, asa cã ajung sã plãteascã mai mult la doctor decat pe utilitãti.

Anvelopãrile proaste afecteazã sãnãtatea

Clãdirile vechi devin surse de mucegaiuri, de praf de casã, de microparticule, iar toate acestea determinã simptome care sunt extrem de variate: pot fi exclusiv respiratorii – strãnut, nas infundat, sau simptome pulmonare – tuse, sufocare, crize de astm. O anvelopare proastã inseamnã cã, de pildã, in situatia in care iarna este cald in interior si afarã e frig, in momentul in care monteazã folia, izolatia termicã, fãrã aerisire, apare fenomenul de condens. Ei bine, condensul rãmane in pereti si face foarte mult rãu sãnãtãtii omului. În noua directivã de performantã energeticã a Uniunii Europene, care va deveni obligatorie pentru Romania, certificatele de apartament vor mãsura si calitatea aerului, accesul la un peisaj reconfortant sau cantitatea de luminã naturalã care intrã in locuintã. În prezent, acest certificat este scris in termeni tehnici si il inteleg doar specialistii.

Blocurile vechi, la ani luminã de standardele europene

Cat priveste situatia fondului locativ de la nivelul municipiului Vaslui, marea majoritate a blocurilor de locuinte au fost construite inainte de anul 1990. Cu atat mai mult, nu se poate trece cu vederea functionalitatea acestor apartamente. Blocurile de locuinte au fost ridicate dupã proiecte tip, care la ora actualã nu mai corespund standardelor europene. Multe din subsolurile actualelor blocuri sunt insalubre, pline de mizerii, o parte din instalatiile de alimentare cu apã si incãlzire sunt depãsite moral si fizic, iar locatarii se vãd obligati sã suporte, in special pe timpul verii, tot felul de mirosuri neplãcute. Nu trebuie uitate nici scãrile de bloc, o mare parte din acestea fiind neingrijite, cu o iluminare nesatisfãcãtoare, unele balustrade sunt rupte etc. ‘Apartamentele contruite inainte de anul 1990 nu au o izolare termicã si fonicã corespunzãtoare, gradul de iluminare este scãzut, iar aspectul arhitectural, total nesatisfãcãtor. De asemenea, finisajele sunt imbãtranite, iar toate aceste elemente constituie un peisaj urban depãsit. Aceste constraste sunt cu atat mai mult scoase in evidentã de marea masã a tinerilor si a celorlalte categorii de persoane care muncesc in strãinãtate sau care au trecut granita tãrii in interes turistic sau de afaceri, care au un grad ridicat de culturã urbanisticã si locativã, o viziune de actualitate, armonizatã in mare mãsurã cu ceea ce au vãzut si trãit in exteriorul tãrii’, explicã Ovidiu Copacinschi, presedintele SC Emo Group Vaslui.

Cartierele rezidentiale moderne, o necesitate!

Irinel Copacinschi, arhitect in cadrul SC Emo Group Vaslui, spune cã cerintele actuale ale solicitantilor de apartamente scot in evidentã dorinta oamenilor de a locui intr-un spatiu nou construit, la standarde moderne. Viitorii locatari sunt interesati si de parametri calitativi, care trebuie sã satisfacã cerintele functionale si de aspect urbanistic la nivelul zonelor, calitatea si parametrii materialelor folosite la executarea lucrãrilor. Mai exact, materialele trebuie sã rãspundã atat cerintelor arhitecturale, cat si parametrilor tehnici privind izolarea termicã, fonicã si hidroizolarea. ‘Avantajul unui proiect urbanistic actual il constituie faptul cã el este implementat pe o suprafatã de construire intinsã, lucru care permite o abordare omogenã a dezvoltãrii pe orizontalã si verticalã. Astfel, pot fi redate comunitãtilor locale cartiere rezidentiale care corespund in totalitate exigentelor calitative superioare si dorintelor viitorilor locatari. Acest tip de cartiere de locuit moderne sunt prevãzute cu parcãri pentru autoturismele care, la aceastã orã, s-au inmultit foarte mult fatã de perioadele trecute. De asemenea, nu lipsesc spatiile verzi, spatiile de relaxare pentru toate categoriile de varstã, precum si principalele servicii sociale care contribuie la imbunãtãtirea standardului de viatã al locatarilor’, a precizat Irinel Copacinschi.