Bani de la Guvern pentru 17 primãrii care au construit scoli si grãdinite

vineri, iulie 20, 2018, 3:00

Un numãr de 17 primãrii din judetul Vaslui au lucrat contracronometru pentru a primi fonduri de la Guvernul României. În videoconferinta de marti, 17 iulie 2018, prefectii au fost informati cã primãriile care au construit scoli si grãdinite si au utilizat si fonduri din bugetul local îsi pot recupera banii. Pentru aceasta, edilii trebuiau sã trimitã la Ministerul Educatiei, pânã ieri, 19 iulie, documentatiile care sã ateste cã au realizat respectivele cheltuieli.

Un numãr de 17 comune din judetul Vaslui au fost nevoite sã lucreze in regim de urgentã pentru a obtine fonduri nerambursabile de la Guvernul Romaniei. Este vor – ba despre unitãtile administrativ teritoriale care au implementat proiecte pe scoli si gradinite pe finantãri diferite, dar care au avut o serie de cheltuieli si de la bugetele locale. Cheltuielile din fondurile comunitãtilor au vizat intocmirea de studii de fezabilitate, servicii de proiectare si alte investitii. Dacã panã ieri, 19 iulie, comunele in cauzã au reusit sã trimitã la Guvern documentatiile care sã justifice astfel de cheltuieli, toti banii le vor fi restituiti de la bugetul consolidat al statului. Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, a spus cã a fost anuntat de aceastã posibilitate de rambursare a banilor la inceputul aceste sãptãmani si, in consecintã, a anuntat cele 17 primãrii pentru a face demersurile necesare in vederea primii acestor fonduri. ìExistã o listã la Ministerul Educatiei cu fiecare comunã in care s-a construit o socalã sau o grãdinitã. Primarii trebuie sã depunã la minister documentatiile cu fiecare proiect finalizat si cu cheltuielile de la bugetul local aferente investitiei. Comunele vor primi aceste fonduri nerambur – sabile. Ultima zi de depunere a actelor este azi (ieri, n.r.). Trebuie sã facem tot posibilul sã atragem acesti bani, pentru cã ar fi pãcat sã se piardã. Dupã depunerea documentatiilor, banii sunt virati in termen de 30 de zile’, le-a spus, ieri, Eduard Popica primarilor.

Fiecare leu conteaza

Printre comunele vizare de aceastã cerintã sunt Vãleni, Dragomiresti, Poienesti, Albesti, Pãdureni, Sfean cel Mare, Bãlteni, Cretesti, Delesti, Suletea, Zorleni, Bogdãnita, Hoceni, Puiesti, Perieni si Stãnilesti. Un numãr de 12 comune au construit scoli, iar 5 comune, grãdinite. De asemenea, sunt co mune care au implementat proiecte atat pentru constructia de scoli, cat si pentru ridicarea de noi grãdinite. Ciprian Trifan, vicepre – sedintele Consiliului Judetean Vaslui, le-a cerut primarilor sã se mobilizeze exemplar si sã trimitã dosarele solicitate. ìAvem bugetele pe care le avem si fiecare leu conteazã. Primarii care sunt pe aceastã listã de investitii trebuie sã actioneze sã isi readucã banii inapoi in comunitãti si sã ii directioneze acolo unde au nevoie. Vã anunt cã va fi o rectificare pozitivã a bugetului general consolidat, iar fondurile vor fi destinate in primul rand pentru functionare si apoi pentru alte investitii’, a spus Ciprian Trifan. Primarul comunei Dragomiresti, Dãnut Iacob, spune cã aparatul din primãrie a lucrat la acest dosar, iar in cursul zilei de joi, documentatia a fost trimisã la Bucuresti. ‘Le-am trimis astãzi (ieri, n.r.) documentele cerute. Noi avem construitã o Scoalã cu clasele I-IV in satul Berzeni, care a avut o finantare de la Banca Mondialã. Am cheltuit bani de la bugetul local pentru studiu de fezabilitate, alei, imprejmuirea clãdirii si tot felul de lucrãri. La vremea respectivã, am luat banii de la alte capitole, si ar fi foarte bine dacã acum i-am primi inapoi. Acum, sperãm sã si primim acesti bani’, a spus Dãnut Iacob.