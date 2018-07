Autovehicule radiate din circulatie, descoperite la Albita

Duminica trecutã, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, cetãteanul moldovean Eugeniu Z., in varstã de 31 de ani, conducand un autoturism marca BMW, inmatriculat in Belgia. În jurul orei 18.30, in acelasi punct de trecere a frontierei s-a prezentat pentru control si Maria V., in varstã de 39 de ani, cetãtean roman, conducand un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism marca Mercedes Benz, inmatriculat in Romania si o remorcã pe care nu erau aplicate plãcute de inmatriculare. Existand suspiciuni cu privire la starea de inmatriculare a autoturismului marca BMW si a remorcii, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã ambele autovehicule erau radiate din circulatie. Cu privire la cele constatate, cele douã persoane au declarat cã nu aveau cunostintã despre faptul cã autovehiculele nu au drept de circulatie pe drumurile publice din Romania. În cauze se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat, respectiv tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu numãr fals de inmatriculare sau inregistrare.