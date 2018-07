Atletii CSS Bârlad sperã la medalii

În aceste zile, Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad participã cu trei atleti la finala Campionatului National de Seniori si Tineret, ce are loc la Pitesti, judetul Arges. Competitia este programatã pentru joi si vineri (26 si 27 iulie), atat pentru feminin cat si pentru masculin, si se desfãsoarã la pe Stadionul ‘Nicolae Dobrin’. CSS Barlad s-a deplasat la Pitesti cu trei sportivi, respectiv Aura Elena Blioju (Junioarã 1), Alexandra Andreea Vamã (Junioarã 2) si Raul Alexandru Vrabie (Junior 2), care se vor intrece cu sportivi mai experimentati decat ei inclusi in categoriile Tineret si Seniori. Acestia sunt antrenati de profesorul Lucian Bolgar si vor concura la probele de 3.000 metri obstacole, 1.500 metri si 5.000 metri. ‘În aceste zile participãm la Campionatul National de Seniori si Tineret, etapa finalã, organizatã in Pitesti. Din delegatie fac parte trei sportivi si, desi nu mã hazardez in a face pronosticuri, sperãm sã obtinem rezultate bune si sã ne intoarcem cu medalii. Rãmane de vãzut cum vor evolua in concurs’, ne-a spus prof. Lucian Bolgar, antrenorul atletilor.