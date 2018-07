Apel public: nu lãsati substante periculoase la îndemâna copiilor!

vineri, iulie 20, 2018, 3:00

În ultimele sãptãmâni, în judetul Vaslui s-au înregistrat mai multe situatii dramatice de copii care s-au intoxicat cu substante periculoase. În majoritatea cazurilor, substantele toxice au fost lãsate la îndemâna copiilor de cãtre pãrintii neglijenti. Alertate de amploarea fenomenului, autoritãtile împreunã cu reprezentatii Serviciului de Ambulantã Vaslui au transmis un avertisment populatiei.

Ieri, in cadrul sedintei cu primarii care a avut loc in Sala ‘Stefan cel Mareî a Palatului Administrativ, Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, a transmis un mesaj pãrintilor, in special celor din mediul rural. ‘Tot mai multi minori, din neglijenta pãrintilor, din cauza neatentiei lor, consumã pesticide, insecticide sau alte substante toxice. Aceste cazuri au culminat recent cu decesul fetitei de doi ani din comuna Vãleni, care a inghitit o solutie impotriva puricilor. Trebuie sã actionãm si sã evitãm astfel de tragedii. Paza bunã trece primejdia rea!’, a spus prefectul Andrei Popica. La randul lui, reprezentantul Serviciului de Ambulantã Judetean Vaslui, a avertizat locuitorii judetului. ‘Fie pãrintii sunt neglijenti, fie trebuie sã fie mult mai atenti cu aceste substante toxice foarte puternice. Aceste solutii periculoase nu trebuie puse in sticlute identice cu cele de suc sau apã’, a spus reprezentantul SAJ. Pãrintii care ajung totusi in asemenea situatii trebuie sã spele hainele celor intoxicati si sã le indepãrteze si sã incerce sã le provoace vãrsãturi imediat, apoi vor merge la dispensarul din localitate si vor apela numãrul de urgentã 112. ‘Aceste substante au un gust dulce, de obicei, iar copiii, dand de acest gust, consumã in cantitãti mari’, a explicat Eduard Popica. Prefectul a intãrit apelul cãtre pãrinti de a nu lãsa astfel de recipiente periculoase la indemana celor mici.