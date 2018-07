Angajatul hot de la Banca, condamnat definitiv

vineri, iulie 13, 2018, 3:00

Curtea de Apel Iasi a confirmat pedeapsa de doi ani de închisoare datã de judecãtor a datã când individul musca mâna celor care i-au fãcut un bine. Pe când era fugit în Spania, i-a jefuit pe românii care, de milã, l-au invitat sã petreacã împreunã Revelionul 2016 si sã doarmã pentru o noapte la ei, în conditii omenesti.

Cãtãlin Lihor, un individ de 38 de ani, din Banca, nu a putut sta departe de pãcãnelele pentru care a comis mai multe furturi si din cauza cãrora avea deja o primã condamnare. Bãrbatul a fost arestat preventiv la jumãtatea lunii ianuarie, dupã ce a furat nu mai putin de 60.000 lei din casieria unuia dintre cei mai cunoscuti producãtori de ouã si carne de pasãre din judet, firmã la care era angajat, in ciuda unei recente condamnãri cu suspendare, primitã tot pentru furt. Cand a fost prins, Lihor nu mai avea decat 1.800 de lei, restul pierzandu-i la aparatele de jocuri de noroc. Obiceiul lui Lihor de a face bani prin orice mijloace, inclusiv talhãrii ori furturi, pentru a-si potoli patima jocurilor de noroc, a debutat incã din 2005. Atunci, Cãtãlin Lihor a primit o primã condamnare pentru astfel de fapte, de cinci ani de inchisoare cu executare, pentru ca, dupã eliberare, dupã ce s-a potolit o perioadã, sã-si reia vechile obiceiuri. În septembrie 2016, profitand de neatentia casierei unei sãli de jocuri de noroc din Barlad, i-a furat din sertar suma de 9.000 de lei si a dispãrut, fiind prins dupã cateva zile, la Galati. A fost arestat preventiv, aceastã mãsurã fiind apoi inlocuitã cu arestul la domiciliu si ulterior, cu cea a controlului judiciar, cand, profitand de ocazie, a dispãrut din tarã. În consecintã, Jude cãtoria Barlad a emis pe numele lui un mandat de arestare in lipsã, fiind dat in urmãrire nationalã si internationalã. Cat a fost plecat in tarã, individul si-a gãsit de lucru in constructii, insã si-a dat din nou in petec. Un roman, coleg de muncã, cãruia i se fãcuse milã de conditiile precare in care locuia, l-a invitat sã petreacã Revelionul impreunã cu familia sa, insã Cãtãlin Lihor a inteles sã-i rãsplãteascã bunãtatea, jefuindu-l. Dupã ce a fost ospãtat, Lihor a fost cazat in camera fetei, iar a doua zi, a dispãrut, nu inainte de a fura ce i-a cãzut la manã, eco nomiile copilei, un laptop si douã telefoane mobile. Cazul a ajuns in atentia opiniei publice, insã Lihor nu a fost deranjat de acest lucru si, in ciuda faptului cã era cãutat de politistii romani, a decis sã revinã acasã. Individul a fost iden tificat pe data de 8 ianuarie 2017, pe cand intra in tarã prin Vama Nãdlac. Culmea, individul a rãmas totusi in libertate, decizia de arestare preventivã luatã de judecãtorii Barlãdeni fiind infirmatã de Tribunalul Vaslui, ai cãrui jude cãtori au considerat cã arestul la domiciliu este indeajuns pentru fugar. În respectivul dosar, Cãtãlin Lihor a beneficiat, in mai anul trecut, de indulgenta magistratilor barlãdeni, care au decis ca, pentru furtul de la sala de jocuri, sã primeascã doar o condamnare cu suspendarea executãrii pedepsei. Pentru furtul de la Vanbet insã, chiar dacã paguba era mai mare, Jude cãtoria Barlad a decis o pedeapsã mai micã, de doar doi ani de inchisoare, insã magistratii au anulat suspendarea executãrii pedepsei ante rioare, pe care Lihor o va executa in totalitate dupã gratii. Împotriva acestei sentinte, atat soferul hot, cat si procurorii au depus contestatie, singurii care au avut oarece castig de cauzã fiind cei din urmã. Astfel, zilele trecute, dupã ce a respins ca nefondat apelul fãcut de Cãtãlin Lihor, Curtea de Apel Iasi a adãugat la pedepasa cu inchisoarea si o alta complementarã, de interzicere a unor drepturi, intre care cel de a fi ales in autoritãtile publice sau in orice alte functii publice, si a dreptului de a ocupa o functie care implicã exercitiul autoritãtii de stat, pe o perioadã de 2 ani. În con ditiile in care aceastã sentintã este definitivã, amatorul de pãcãnele va rãmane in continuare dupã gratii, urmand a executa pedeapsa totalã de cinci ani de inchisoare, mai putin perioada deja petrecutã in arest preventiv si cel la domiciliu, aproape nouã luni.