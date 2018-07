Angajarea absolventilor aduce bani frumosi

În vederea reducerii soma – jului, cresterii gradului de ocupare a fortei de muncã si a cresterii eficientei mãsurilor active, Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui vine in sprijinul atat al agenttlor economici din judet, cat si al somerilor din evidenta sa, prin acordarea de subventii in conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã pentru incadrarea absolventilor, conform art. 80 din legea mentionatã. Astfel, angajatorii care incadreazã in muncã, pe duratã nedeter minatã, cu normã intreagã, absolventi ai unor institutii de invãtãmant primesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent incadrat. Angajatorii care incadreazã in muncã pe duratã nedeterminatã absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma mentio – natã pe o perioadã de 18 luni. De asemenea, angajatorii care incadreazã tineri cu risc de marginalizare socialã si care beneficiazã de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate beneficiazã lunar, pentru fiecare persoanã din aceastã categorie, de o sumã egalã cu salariul de bazã stabilit la data angajãrii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referintã in vigoare la data incadrãrii in muncã, panã la expirarea duratei contractului de solidaritate