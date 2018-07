Andrei Micu, prezent la Mondialele U20

miercuri, iulie 11, 2018, 3:00

Andrei Micu, de la CS «Viitorul» Vaslui, reprezintã România la Campionatul Mondial de atletism, competitie rezervatã juniorilor 1 (U20).

Sportivul pregãtit de profesorul Laurentiu Maxim concureazã in proba de aruncare a ciocanului, unde detine titlul national. Campionatul Mondial U20 are loc la Tampere (Finlanda), in perioada 9-15 iulie. Asadar, sase zile pline ochi de emotii! Mai ales cã se vor alinia la start peste 1.400 de sportivi, reprezentand mai bine de 150 de natiuni. Echipa Romaniei are in componentã 18 atleti, opt la feminin si zece la masculin.