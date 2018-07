Ajutoarele pentru localitãtile afectate de inundatii ar putea fi acordate joi

marți, iulie 3, 2018, 3:00

Premierul Viorica Dãncilã a anuntat cã, în sedinta de Guvern de joi, ar putea fi acordate ajutoare pentru localitãtile care au fost afectate de inundatii.

‘Facem o misiune de evaluare, vrem sã vedem ce sa intamplat, vrem sã vedem de ce au nevoie autoritãtile locale, vrem sã vedem situatia existentã in teren, vrem sã grãbim evaluarea, astfel incat oamenii care au fost loviti de aceste fenomene sã poatã sã aibã un ajutor imediat. (…) Noi sperãm ca sã avem panã joi toate evaluãrile din toate judetele, din toate localitãtile care au fost afectate, iar in sedinta de Guvern de joi sã aprobãm deja ajutorul pe care oamenii il asteaptã de la noi’, a declarat Dãncilã in timpul unei vizite efectuate luni in judetul Buzãu. Totodatã, premierul a felicitat MAI, IGSU si autoritãtile care au actionat panã in prezent in localitãtile afectate de inundatii. ‘Vrem sã vorbim si cu oamenii, vrem sã vedem care sunt problemele existente in acest moment. Stim cã panã acum s-a actionat bine, vreau sã ii felicit pe toti cei implicati, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã, autoritãtile locale si judetene. (…) Pentru noi primordial a fost sã nu avem victime, oamenii sã fie pe primul loc si acum Guvernul este implicat in mod direct in a ajuta toate comunitãtile care au avut de suferit’, a spus Dãncilã. Sefa Guvernului a precizat cã a discutat cu comisarii europeni Corina Cretu si Maros Sefcovic pentru a obtine sprijin pentru localitãtile afectate de inundatii. ‘Am vorbit deja cu doamna comisar Corina Cretu, astãzi am vorbit cu comisarul Sefcovic, astfel incat sã putem sã accesãm si Fondul de Solidaritate, pentru cã pagubele sunt foarte mari si trebuie sã ne gandim la tot ceea ce sa intamplat si sã accesãm toate parghiile care ne pot ajuta in acest sens. Vom face o evaluare din punct de vedere al localitãtilor, ne referim si la locuinte si la drumuri, cãi de acces, si la agriculturã (…), astfel incat ajutorul Guvernului, sprijinul Guvernului sã vinã in toate aceste domenii’, a spus Dãncilã. Prim-ministrul a mentionat cã sunt disponibile fonduri astfel incat sã fie acoperite pagubele. ‘Avem fonduri, vom vedea cum vom face astfel incat sã acoperim aceste pagube. (…) Mai mult, o sã apelãm si la Fondul de Solidaritate, dar, panã cand acest fond va ajunge in Romania, bineinteles cã trebuie sã punem la bãtaie fondurile pe care le avem, astfel incat oamenii sã aibã un ajutor imediat’, a arãtat Dãncilã.